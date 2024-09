Alrededor de las 11:00 horas, en el Faro no se podían ver a tantos turistas subiendo el Cerro del Crestón, mismos que tampoco se hallaron haciendo filas para entrar a los clásicos paseos en catamarán, una situación que los mismos vendedores reportaron.

Lugares como Playa Norte, Olas Altas, Paseo del Centenario y el Faro no contaban con las decenas de personas que frecuentemente visitan la ciudad para pasar el fin de semana en familia.

“La verdad no ha habido mucha gente, ha estado muy tranquilo pese a ser fin de semana. No sé si sea que la gente tenga miedo o no, pero sí se puede ver qué hay menos en este mes; ojalá se termine ya esta situación allá en Culiacán porque si nos está afectando a todos”, expresó uno de los vendedores de paquetes en Catamarán.