$!Mazatlán compite por el segmento médico de cirugía plástica: Rigoberto Arámburo

Agradeció al mazatleco experto en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y de conocerle prácticamente desde niño.

“Sé del trabajo, la dedicación y el esfuerzo que él ha tenido para llegar hasta donde está hoy en día”, destacó en su mensaje de presentación.

“Considero que cuando a alguien se le ve tan exitoso, se puede pensar que su recorrido ha sido fácil. Sin embargo, me ha tocado ser testigo de todo ese trabajo de alumno, de estudiante. Con Rigo, hace 13 años que coincidimos en México en una comida en Polanco. Estaba haciendo su especialización”, afirmó.

“Ahora que te invitaba, no pude evitar recordarle. No me hubiera imaginado hace 13 años que hoy lo tendría como invitado en un evento en Coparmex tan exitoso. Un mazatleco, un sinaloense, que nos está representando a lo grande, no solamente en México, sino en el mundo”.