$!Mazatlán, con la oportunidad de tener una mejor planeación, considera la Diputada Verónica Bátiz

“Y para eso implica trabajar en todos los problemas que tiene Mazatlán de drenaje, de movilidad, de agua, de plantilla laboral, de construcción y también por qué no decir, de potenciar la industria turística, entonces esa parte no se puede decir el problema es el agua, el problema son los permisos, es integrar, entonces se necesita operar en conjunto una planeación sostenible”, reiteró en visita a Noroeste.

“Más allá de lo sustentable, sostenible en un periodo de tiempo largo para poder generar que Mazatlán resuelva sus problemas y que le brinde la oportunidad al que viene de fuera de regresar y de proyectar que somos un Sinaloa que no conocen fuera, que también le brinde la oportunidad al que vive aquí de vivir mejor, de ganar más, de no batallar con las inundaciones, de tener una movilidad segura y de tener infraestructura de salud que me permita disfrutar de este pueblo”.

HAY CIERTOS LINEAMIENTOS PARA PODER HACER RESERVAS DE INFORMACIÓN

Ante la reciente reserva que realizó el Ayuntamiento de Mazatlán durante los próximos dos años a la luz pública del documento de rescisión del convenio de 400.8 millones de pesos a Azteca Lighting por la adquisición directa de 2 mil 139 luminarias, la Diputada local Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, manifestó que hay ciertos lineamientos para hacer reserva de información, no basta que alguien quiera hacerlo.

“Para poder reservar la información necesita seguirse esos lineamientos para hacer uso de la reserva como tal y no basta que yo quiera, sino que es un Comité de Trasparencia, entonces en esa parte no es voluntad propiamente de un individuo y eso se le informa a nivel Estado, entonces el Estado decidirá en su momento darle o no continuidad toda vez que lo que se debe de considerar es cómo afectaría esa circunstancia para atender otro proceso o el proceso que verdaderamente se está reservando”, continuó la también ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Y darle el debido proceso o el debido seguimiento para poder atender el hecho que se está reservando, es válido reservar cuando se afecta de alguna manera el proceso, en este momento yo no podía decirte que conozco de forma muy puntual lo que se está reservando y la razón por la que se está reservando”.