Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa entran en alerta verde por ‘Simon’

Ante el desplazamiento del Huracán Simon, categoría 4, por el Pacífico mexicano, los municipios del sur de Sinaloa, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, entraron la tarde de este sábado 10 de octubre en alerta verde, de ciclón acercándose, que significa peligro bajo, informó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.
A través de su página en Internet, el SIAT-CT también informó que los municipios de de Cosalá, Elota y San Ignacio, entraron en alerta azul, que significa peligro muy bajo, por ciclón acercándose.
Ante esto, las autoridades de Protección Civil continúan con las medidas preventivas y el monitoreo de la evolución del fenómeno meteorológico.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de información, donde se darán a conocer las actualizaciones sobre la trayectoria del huracán y sus posibles efectos en la región.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil mantienen activos sus protocolos de prevención y atención para brindar apoyo a la población ante cualquier situación de riesgo.
Para reportar emergencias
Asimismo, invitan a reportar oportunamente cualquier emergencia a través del número 911 o de la línea alternativa 669 986 8126.
La ubicación de ‘Simon’
A las 18:00 horas de este sábado 10 de octubre, el Huracán Simon se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, muy cerca de las costas de Jalisco y Colima.
Su extensa circulación ocasiona lluvias intensas a extraordinarias en el occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.
Se ubica a 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 295 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Se mueve hacia el norte (360°) a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295.