Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa entran en alerta verde por ‘Simon’

A través de su página en Internet, el SIAT-CT también informó que los municipios de de Cosalá, Elota y San Ignacio, entraron en alerta azul, que significa peligro muy bajo, por ciclón acercándose.

Ante el desplazamiento del Huracán Simon, categoría 4, por el Pacífico mexicano, los municipios del sur de Sinaloa, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, entraron la tarde de este sábado 10 de octubre en alerta verde, de ciclón acercándose, que significa peligro bajo, informó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.

Ante esto, las autoridades de Protección Civil continúan con las medidas preventivas y el monitoreo de la evolución del fenómeno meteorológico.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de información, donde se darán a conocer las actualizaciones sobre la trayectoria del huracán y sus posibles efectos en la región.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil mantienen activos sus protocolos de prevención y atención para brindar apoyo a la población ante cualquier situación de riesgo.



Para reportar emergencias

Asimismo, invitan a reportar oportunamente cualquier emergencia a través del número 911 o de la línea alternativa 669 986 8126.



La ubicación de ‘Simon’

A las 18:00 horas de este sábado 10 de octubre, el Huracán Simon se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, muy cerca de las costas de Jalisco y Colima.

Su extensa circulación ocasiona lluvias intensas a extraordinarias en el occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Se ubica a 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 295 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Se mueve hacia el norte (360°) a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295.