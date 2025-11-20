Mazatlán contará este año con una Villa Navideña y se inaugurará el 19 de diciembre

La Presidenta de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez confirmó que el 19 de diciembre inaugurarán la Villa Navideña con un espectáculo sorpresa.

Adelantó que este año igual contará con el respaldo de empresarios locales para la inversión.

Agregó que ya se instalan las figuras en el Parque Central.

“Así es, ya se iniciaron con los preparativos de la Villa Navideña que va a ser ahí en Parque Central, se tiene estipulado que empiece del 19 de diciembre al 6 de enero, tenemos algunas novedades en la Villa Navideña que se las vamos a dar a conocer próximamente, una de ellas es la inauguración el 19 que los invitamos a todos a asistir y el sábado 20 de diciembre porque vamos a tener un concierto navideño ahí en la Villa Navideña”, informó.

Sobre el artista estelar de este año, no quiso adelantar el nombre.

“Ya más adelantito les diremos pero estamos muy agradecidos con los empresarios que han estado también apoyando para que se lleve a cabo este evento”.

Comentó que se están sumando más empresas a las participantes el año anterior.

Palacios Domínguez confirmó la pista de hielo y los juegos infantiles, la verbena y las tradicionales villas navideñas en el área de comida.

Insistió en que habrá sorpresas para hacer del recorrido en la Villa Navideña más divertida.

“Habrá algunas sorpresas nuevas para que toda la gente de Mazatlán asista como el año pasado y puedan disfrutar de esta Villa Navideña que va a estar tres semanas”.

De la inversión, solo dijo que habrá una mezcla de recursos, donde los empresarios también aporten a esos eventos.

No descartó que los juegos mecánicos podrían ser gratuitos y llamó a toda la población local a disfrutarla.

“Ya más adelante les diremos. Ya vamos a dar todas las sorpresas en los próximos días que vamos a tener pero pues la invitación está también para que asistan ahorita que es un sendero de paz, Parque Central, hay muchas personas que viven aquí en Mazatlán y que no asisten”, señaló.

Ahorita la invitación es a que vayan a pasearse en las lanchitas que están nuevas, destacó, hay también pasos en bicicleta, hay área de comida nueva totalmente y hay juegos infantiles nuevos que se tienen ahí en Parque Central y también mucha gente no lo sabe pero hay un nuevo Parque Canino también ahí en Parque Central para que lo visiten.

Mencionó que hay un calendario de actividades que se publica a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo donde se tienen todos los eventos deportivos, eventos culturales, cine al aire libre.

“Y también lo más importante es que hay algunos talleres y cursos que son totalmente gratuitos como los Guardianes del Medio Ambiente, Huellitas del Bienestar, Flor Nativa y otros más que son para niños y adultos, se suma aquí todos los talleres que se tienen en Secobi y ahorita que es la época navideña habrá cursos de elaboración de piñatas y otros adornos navideños para que la gente asista”.