Mazatlán continuará con un calor bochornoso y sofocante: meteorólogo

Sin iniciar la canícula, que genera ausencia de precipitaciones, menor nubosidad, el termómetro subirá a más de 35 grados centígrados y más de 45 de sensación térmica.

Lo anterior, lo confirmó Luis Torres, meteorólogo de Mazatlán, prevé que las altas temperaturas continuarán arriba de los 35 grados centígrados como máxima y la probabilidad de lluvias para el fin de semana.

“Las temperaturas altas no cesan, estamos esperando temperaturas similares de 33, 35 grados centígrados de máxima. Ayer se registró una temperatura máxima de 35.4 y hoy jueves no fue la excepción por arriba de los 35 grados de ambiente. Seguramente tendremos temperaturas arriba de los 35 grados en los siguientes días”.

En lo que al periodo de inicio de la canícula, dijo que no tiene fecha exacta pero se presenta en los meses de julio y agosto, y empieza a manifestarse más intensa y fuerte en la parte del sur del territorio nacional, porque ahí se disminuyen las precipitaciones, así como en el occidente, y es que allá inician las lluvias desde abril lo que para la zona noroeste no ocurre, explicó.

“Allá es donde se manifiesta más intensa la canícula, que no tiene fecha exacta y no son los días más calurosos de la temporada, sino una disminución en las precipitaciones. Entonces aquí en el noroeste del territorio nacional se acaba de activar el monzón mexicano”.

Dicho monzón o patrón estacionario, aclaró que empezó a mediados de julio hasta octubre favoreciendo a los estados de Durango, Chihuahua, el norte de Nayarit y la parte norte de la península de Baja California y Sinaloa.

“Allá en el sur disminuyen las precipitaciones y aquí nosotros nos favorecemos por la llegada del monzón mexicano y la canícula es una disminución de las precipitaciones”.

No obstante, dijo que continuarán monitoreando como se comporta el monzón ya que en Sinaloa en la parte del centro, norte, la zona serrana con Chihuahua y Durango ya están registrándose lluvias por la baja presión.

En Mazatlán, este jueves cayó una ligera precipitación por abajo de 2.7 milímetros, que algunos núcleos de tormenta cubrieron un sector muy pequeño de lluvias en la zona centro, comentó. Pero, también hubo otra tormenta con vientos que cayó en gran parte de la ciudad en días pasados, comentó Torres, de acuerdo a los registros de la torre meteorológica que opera.

“Es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que llueve en ciertos sectores”, detalló.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la canícula es conocida porque impacta a varias entidades, donde la combinación de altas temperaturas, cielos despejados y menor presencia de lluvia favorece a una sensación bochornosa y calor intenso.

Entre los estados que suelen registrar mayores efectos se encuentran, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No obstante, las autoridades aclaran que la intensidad del fenómeno puede variar cada año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrán las temperatura máximas de los 35 grados centígrados y 40 de humedad, por lo que Luis Torres pidió extremar precauciones y no exponerse a las inclemencias del sol.

De acuerdo con el reporte de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas para Sinaloa, el jueves la probabilidad es del 60 por ciento, el 80 por ciento para el sábado y domingo.

Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 16 kilómetros por hora.