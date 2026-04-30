$!Mazatlán crece exponencialmente en desarrollos improvisando y sin regulación: Implan

“De la Tierra a los Negocios” fue la ponencia de la directora del Instituto Municipal de Planeación, Leticia Alvarado Fuentes, en reunión con los integrantes de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán a quienes les explicó cómo planear bien cuando la ciudad crece a pasos agigantados. “Pero hay de todo que no estamos respetando. Estamos hablando no solo municipios, sino a quien le compete la zona federal, al Estado y al mundo”, manifestó.

“Yo pensé que después de la pandemia, íbamos a tener otra visión del mundo y de nuestro País. Y nos iba a preocupar. Pero mi interpretación fue que todo el mundo llegamos a la conclusión de agotar porque el mundo se va a acabar. Y entonces haber la que está ahorita como como sea. Ahora, porque mañana ya está. Pero eso está dañando más, no se está concientizando. Es más improvisación”. Alvarado Fuentes, arquitecta de profesión, estudiosa del tema y que cuenta con diversos proyectos de investigación, advirtió de la situación que priva en un Mazatlán altamente atractivo para la venta, donde el fraude ha aprovechado los huecos para operar, afectando severamente en imagen al destino y la prueba son varios desarrollos parados por la ciudad. La funcionaria municipal aprovechó ante los profesionales inmobiliarios para llamarles a jalar bien a Mazatlán. Admitió que quizás desde su área no se ha podido comunicar bien la importancia de la planeación porque hay un chorro de áreas de oportunidades para el desarrollo de proyectos privados, pero que deben ir bien acompañados y coordinadamente se deje de improvisar.

“Si venimos a hablar con los desarrolladores inmobiliarios, con los profesionales inmobiliarios, tenemos que hablar del suelo, tenemos que hablar de valor, tenemos que hablar de mercado, si vamos con los ecologistas, tenemos que hablar de preservación, de acciones, más que de verbo. Estamos tratando de mejorar esa comunicación para que haya más entendimiento de que la planeación no es, aquí no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede. No es así. Hay modos y maneras de hacer las cosas y eso es lo que queremos que la gente que está desarrollando conozca, no empiece por la cola los trámites, Sino que empiece desde el inicio de la ciudad hacia para dónde va, qué planificación, qué se permite hacer, qué se permite no hacer o condicionadamente cómo buscar esa alternativa”. Alvarado Fuentes habló de que sigue siendo la certeza jurídica la principal inquietud que tienen los desarrolladores “Pues ellos lo que buscarían es vender, por supuesto. En ese tema la certeza legal es fundamental. Dice, hay cualquier cantidad de desarrollos inacabados, de fraude, que desafortunadamente pasó esto de a río revuelto ganancia de pescadores. Somos pocos en la administración municipal y no tenemos suficiente alcance como para poder ir trabajando en este tema de cómo regular mejor, de cómo no es limitar el argumento, sino a ver, vamos conversando sobre qué permite la Ley, esto no, pero de esa manera sí”. Además de esa certeza, no se previó antes del boom inmobiliario que a la par debía crecer la capacidad y eficiencia de los servicios públicos. Y recordó que cuando llegó a Mazatlán era aún un pueblo chico, que nada que ver con el actual y no se previó este desarrollo y por eso son las consecuencias de colapsos en zonas donde los servicios no están acordes a la semana y lo que se está vendiendo en desarrollos no se está pidiendo disfrutar como se prometió.