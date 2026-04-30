$!Mazatlán crece exponencialmente en desarrollos improvisando y sin regulación: Implan

“De la Tierra a los Negocios” fue la ponencia de la directora del Instituto Municipal de Planeación, Leticia Alvarado Fuentes, en reunión con los integrantes de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán a quienes les explicó cómo planear bien cuando la ciudad crece a pasos agigantados.
“Pero hay de todo que no estamos respetando. Estamos hablando no solo municipios, sino a quien le compete la zona federal, al Estado y al mundo”, manifestó.
“Yo pensé que después de la pandemia, íbamos a tener otra visión del mundo y de nuestro País. Y nos iba a preocupar. Pero mi interpretación fue que todo el mundo llegamos a la conclusión de agotar porque el mundo se va a acabar. Y entonces haber la que está ahorita como como sea. Ahora, porque mañana ya está. Pero eso está dañando más, no se está concientizando. Es más improvisación”.
Alvarado Fuentes, arquitecta de profesión, estudiosa del tema y que cuenta con diversos proyectos de investigación, advirtió de la situación que priva en un Mazatlán altamente atractivo para la venta, donde el fraude ha aprovechado los huecos para operar, afectando severamente en imagen al destino y la prueba son varios desarrollos parados por la ciudad.
La funcionaria municipal aprovechó ante los profesionales inmobiliarios para llamarles a jalar bien a Mazatlán.
Admitió que quizás desde su área no se ha podido comunicar bien la importancia de la planeación porque hay un chorro de áreas de oportunidades para el desarrollo de proyectos privados, pero que deben ir bien acompañados y coordinadamente se deje de improvisar.
“Si venimos a hablar con los desarrolladores inmobiliarios, con los profesionales inmobiliarios, tenemos que hablar del suelo, tenemos que hablar de valor, tenemos que hablar de mercado, si vamos con los ecologistas, tenemos que hablar de preservación, de acciones, más que de verbo. Estamos tratando de mejorar esa comunicación para que haya más entendimiento de que la planeación no es, aquí no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede. No es así. Hay modos y maneras de hacer las cosas y eso es lo que queremos que la gente que está desarrollando conozca, no empiece por la cola los trámites, Sino que empiece desde el inicio de la ciudad hacia para dónde va, qué planificación, qué se permite hacer, qué se permite no hacer o condicionadamente cómo buscar esa alternativa”.
Alvarado Fuentes habló de que sigue siendo la certeza jurídica la principal inquietud que tienen los desarrolladores
“Pues ellos lo que buscarían es vender, por supuesto. En ese tema la certeza legal es fundamental. Dice, hay cualquier cantidad de desarrollos inacabados, de fraude, que desafortunadamente pasó esto de a río revuelto ganancia de pescadores. Somos pocos en la administración municipal y no tenemos suficiente alcance como para poder ir trabajando en este tema de cómo regular mejor, de cómo no es limitar el argumento, sino a ver, vamos conversando sobre qué permite la Ley, esto no, pero de esa manera sí”.
Además de esa certeza, no se previó antes del boom inmobiliario que a la par debía crecer la capacidad y eficiencia de los servicios públicos.
Y recordó que cuando llegó a Mazatlán era aún un pueblo chico, que nada que ver con el actual y no se previó este desarrollo y por eso son las consecuencias de colapsos en zonas donde los servicios no están acordes a la semana y lo que se está vendiendo en desarrollos no se está pidiendo disfrutar como se prometió.
“Cuando yo llegué a Mazatlán, Mazatlán era un pueblito, y entonces, que entre otras cosas, la que a mí me sorprendió y a todos es este boom derivado de la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, y no se tomaron las previsiones que se requerían como para poder recibir adecuadamente todas esas inversiones. Entonces, sí, van a decir que la certeza tiene que ver con la posibilidad de disfrute de lo que compraste. Y si no tienes esa posibilidad de disfrute, pues por más certeza que tengas es como para qué sirve. Por ejemplo, las zonas críticas donde los servicios públicos ya no son suficientes porque está llegando muchas torres, en la zona centro, en el centro histórico, y por el malecón también. Las zonas críticas son en donde se ve más el desarrollo, pues la capacidad hídrica que tenías en esa zona, pues no está para la urbanización, de que tienes una cuota que ahora son 36, 40 y no sé cuántos departamentos, y la infraestructura sigue siendo la mismo. Esto no es ningún secreto. Entonces también me parece que a nivel de proyectos estratégicos, tristemente, los proyectos de infraestructura no son los decisorios”, explicó.
Por ello, indicó que se ve muy bien inaugurar los nuevos desarrollos, pero se percibe que no se están disfrutando ante las quejas constantes de la ciudadanía y la ciudad sigue creciendo a cómo va pudiendo.
“Por eso en la plática de hoy platico de un hueco. Nosotros planificamos y la ciudad se hace como va pidiendo, como va queriendo, como se va dando, como lo están dejando. O cómo van ellos. Esto es interesante y el escenario de fondo es cómo a la larga no estamos viendo que el beneficio puede ser inmediato, parece que muy bien, y luego llega la reclamación”.
Del tema, abundó hay muchísimos factores que intervienen para que Mazatlán, que está creciendo mucho, planeado pero mal ejecutado.
“Siempre repito eso. A ver, sí está planeado. Es nuestro trabajo hacer un plan que es hacia dónde debe ir la ciudad, con qué restricciones, con qué cuidados, con qué. Eso es nuestro trabajo, qué zonas. ¿No? Y la ejecución pues a nosotros no nos toca. Por eso te decía al principio, que tenemos que modificar la manera en cómo explicamos las cosas para que la gente entienda como que hay plan, pero la parte de la ejecución, esa ya no es de nuestra competencia. Por eso estamos teniendo estos un acercamientos con los empresarios de todos los giros”, asentó.