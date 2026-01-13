Mazatlán debe tener 65 accesos libres a la playa: Operadora

Mazatlán debe tener 65 pasos libres a la playa desde las Letras hasta el Cerro del Crestón, visibilizó la Operadora de playas.

El director Ángel García Contreras advirtió que todo palapero o concesionario que obstruya el libre acceso a la zona federal marítima terrestre tarde o temprano podría perder su concesión como lo marca la Ley de Bienes Nacionales.

Tras un operativo de revisión en 18 accesos, 3 fueron encontrados por personal de Obras Públicas obstruidos, encadenados, con tablas y estructuras del negocio y fueron liberados, consideró que por la ubicación que tienen los pasos de playa del malecón generó un problema de origen por quien lo autorizó en su momento.

“Creo que hubo un error permitido desde el ayuntamiento en su momento, de permitirles que hicieran el acceso o bien que alguien les hizo el paro de dejarles el acceso a la mitad de la palapa. Pero deben tener abierto y que bueno que ya lo hicieron con este llamado de atención, porque esto les representa, también un factor de posible pérdida de concesión”, alertó.

Y es que el funcionario municipal, explicó que la Ley de Bienes Nacionales protege la franja costera federal marítimo terrestre en su Artículo 47 donde advierte de las causas que pueden generar la revocación de las concesiones o permisos otorgados en su Artículo VII al Impedir el concesionario o permisionario, sus familiares o empleados, el libre acceso a las playas marítimas, por lugares que para tal efecto señale la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los términos del artículo 17 de este Reglamento.

García Contreras dijo que de acuerdo con el inventario de georreferenciación, hecho en diciembre por la Operadora y administradora de playas de Mazatlán, y que fue entregado a la Semarnat, ahí señala los 85 pasos a la playa en total inventariados, que se dividen en dos zonas, 65 ubicados desde las Letras de Mazatlán o punto Valentinos hasta la franja costera del cerro del crestón, dónde hasta antes del cierre de año estaban libres en su recorrido realizado y 20 de la zona del Valentinos hasta Cerritos, dónde solo 2 están cerrados por litigios de particulares.

Sin embargo, los tres liberados recientemente por la Avenida del Mar, visibilizó que los propietarios de las palapas al tener los accesos a la playa cruzando en medio de sus negocios deciden sin pedir permiso alguno, cerrarlos por el tema de que dejan sus mobiliarios en riesgo sin conocer lo que marca la Ley.

“Ahí hay un problema porque seguramente el acceso lo hicieron para que entraran sus comensales a la palapa y lo cierran cuando se van. Pero todos tienen velador, pero entonces lo que dice el reglamento es que deben tenerlo abierto más si cuentan con una concesión, más el propietario particular debe garantizar el paso de servidumbre”.

Agregó que en la zona del Valentinos hasta las playas de Cerritos, hay 20 pasos al mar y la gran mayoría cumplían como lo marca la Ley de Bienes nacionales en su artículo que establece la garantía del paso de servidumbre.

La Ley de Bienes Nacional establece que todo propietario de una concesión colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre debe garantizar el paso de servidumbre con precisión. Entonces, ese principio, de una ley general, pero que debe ser retomado por un reglamento municipal, incluso por la propia ley de desarrollo urbano del Estado de Sinaloa.

De estos 20 accesos a playa, 8 son municipales que ya fueron donados al municipios y han tenido inversión en equipamiento, tres son privados en punta camarón y playa pacifico y 9 están tipificados de usos y costumbres, que no han sido donados pero son de paso de servidumbre tradicionales y están ubicados en la zona dorada, los que solo requiere formalizar el proceso con la voluntad de particulares.

Uno de ellos, agregó, se encuentra en propuesta de comodato en la zona de barra al bar a un lado del Señor Frogs del que se está buscando garantizar el uso público donado al ayuntamiento.