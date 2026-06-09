$!Mazatlán desaprovechó el potencial del turismo deportivo durante el Mundial de Futbol: Arturo Santamaría

A pesar del potencial turístico y deportivo con el que cuenta el puerto, Mazatlán no logró articular una estrategia que le permitiera beneficiarse del contexto del Mundial de Futbol 2026, afirmó el académico Arturo Santamaría Gómez. Durante participación en la conferencia ‘Futbol y Turismo en Mazatlán y las Copas Mundiales’, que se presentó en el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, Santamaría Gómez señaló que el puerto desaprovechó la oportunidad de vincular el turismo con el futbol, lo que pudo representar un impulso importante para la actividad económica y la proyección del destino. El académico explicó que, en este periodo, se pudieron haber desarrollado estrategias enfocadas al turismo deportivo, como torneos infantiles, juveniles y de veteranos, así como encuentros académicos, mesas de análisis e incluso simposios en torno al futbol. “Creo que se desaprovechó la oportunidad en el contexto del Mundial de Fútbol de hacer actividades deportivas para el turismo nacional. Se pudieron haber hecho torneos infantiles, juveniles o de veteranos, de cualquier edad, para hacer turismo en el contexto del Mundial”, comentó.

“Había mucho material que se pudo haber utilizado para organizar diferentes tipos de eventos que atrajeran el turismo, pero no se hizo”, agregó. El académico expresó que este tipo de actividades, habrían permitido aprovechar el interés global que genera la copa del mundo para atraer visitantes nacionales e incluso internacionales. Además, sostuvo que también existía material suficiente para promover la identidad futbolística de Sinaloa, a través del reconocimiento de sus jugadores y la articulación de eventos que conectaran el deporte con la oferta turística, cultural y gastronómica de Mazatlán, pero afirmó que dichas acciones no se llevaron a cabo, lo que atribuyó a una falta de visión y planeación estratégica. “Creo yo que fue, en parte, por desconocimiento de lo que es este deporte, por falta de visión. Se podían haber hecho diferentes cosas para atraer incluso a turistas internacionales, que conocieran las playas, la gastronomía y la actividad cultural de Sinaloa”, declaró. “La idea era aprovechar el Mundial para atraer más turistas, pero no se hizo lo que se había anunciado”, añadió.