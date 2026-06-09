$!Mazatlán desaprovechó el potencial del turismo deportivo durante el Mundial de Futbol: Arturo Santamaría

A pesar del potencial turístico y deportivo con el que cuenta el puerto, Mazatlán no logró articular una estrategia que le permitiera beneficiarse del contexto del Mundial de Futbol 2026, afirmó el académico Arturo Santamaría Gómez.
Durante participación en la conferencia ‘Futbol y Turismo en Mazatlán y las Copas Mundiales’, que se presentó en el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, Santamaría Gómez señaló que el puerto desaprovechó la oportunidad de vincular el turismo con el futbol, lo que pudo representar un impulso importante para la actividad económica y la proyección del destino.
El académico explicó que, en este periodo, se pudieron haber desarrollado estrategias enfocadas al turismo deportivo, como torneos infantiles, juveniles y de veteranos, así como encuentros académicos, mesas de análisis e incluso simposios en torno al futbol.
“Creo que se desaprovechó la oportunidad en el contexto del Mundial de Fútbol de hacer actividades deportivas para el turismo nacional. Se pudieron haber hecho torneos infantiles, juveniles o de veteranos, de cualquier edad, para hacer turismo en el contexto del Mundial”, comentó.
“Había mucho material que se pudo haber utilizado para organizar diferentes tipos de eventos que atrajeran el turismo, pero no se hizo”, agregó.
El académico expresó que este tipo de actividades, habrían permitido aprovechar el interés global que genera la copa del mundo para atraer visitantes nacionales e incluso internacionales.
Además, sostuvo que también existía material suficiente para promover la identidad futbolística de Sinaloa, a través del reconocimiento de sus jugadores y la articulación de eventos que conectaran el deporte con la oferta turística, cultural y gastronómica de Mazatlán, pero afirmó que dichas acciones no se llevaron a cabo, lo que atribuyó a una falta de visión y planeación estratégica.
“Creo yo que fue, en parte, por desconocimiento de lo que es este deporte, por falta de visión. Se podían haber hecho diferentes cosas para atraer incluso a turistas internacionales, que conocieran las playas, la gastronomía y la actividad cultural de Sinaloa”, declaró.
“La idea era aprovechar el Mundial para atraer más turistas, pero no se hizo lo que se había anunciado”, añadió.
En ese sentido, señaló que una agenda bien estructurada entre instituciones educativas, autoridades y sector empresarial habría permitido generar una mayor derrama turística, además de posicionar al puerto como un punto de referencia en el turismo deportivo durante un evento de alcance mundial.
Por otra parte, al abordar el panorama del futbol profesional en Mazatlán, Santamaría Gómez consideró que existen condiciones para que la ciudad pueda contar nuevamente con un equipo competitivo en un futuro, al destacar la afición, la infraestructura deportiva y el talento existente en la entidad.
Sin embargo, advirtió que cualquier proyecto debe construirse sobre bases sólidas, con equilibrio entre lo deportivo y lo empresarial, ya que, desde su perspectiva, la experiencia reciente evidenció la necesidad de una planeación integral para garantizar su permanencia y éxito.
“Hay condiciones para que pueda regresar un equipo profesional a Mazatlán, porque hay afición, infraestructura y materia futbolística, lo que faltaría es un proyecto bien pensado, tanto en términos empresariales como deportivos”, dijo.
“Al Mazatlán FC le faltó precisamente un proyecto deportivo; era más empresarial que futbolístico. En Sinaloa hay mucha materia prima futbolística, especialmente en el sur del estado”, expresó.
Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer las fuerzas básicas y la formación de futbolistas locales, al considerar que en Sinaloa existe talento suficiente para impulsar proyectos deportivos de mayor alcance y que, además, contribuyan al desarrollo social de niños y jóvenes.