$!Mazatlán ‘en silencio’ previo al inicio del encuentro entre México y Ecuador

Las calles de la zona hotelera y turística, además del malecón se vaciaron en la antesala del esperado enfrentamiento entre el equipo Mexicano y solo algunos restaurantes se prepararon con promociones para recibir al aficionado que no tuvo otra opción. “En martes ni te cases ni te embarques”, señalaron prestadores de servicios turísticos lamentando que no sea el mejor día para la llegada de turismo ni de comensales locales. En los hoteles de la franja costera solos los trabajadores disfrutarán las pantallas porque hay muy poco turismo para llenar, de igual forma el tráfico se redujo al máximo, se nota que no hay clases ni visitantes extraordinarios.







También abonó, que la tormenta eléctrica presente en las inmediaciones del Estadio de la CDMX provocó que el encuentro, que estaba programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, se moviera de su hora original. Y fue a través de las pantallas del estadio que se informó que el partido se retrasó 30 minutos de su horario original al tiempo en que los aficionados se resguardaban en los pasillos del inmueble. Mientras que aquí en la ciudad, las pulmonías y aurigas detuvieron su marcha y los comercios bajaron sus cortinas y los restaurantes más de alguno también claudicó. No, Mazatlán no estaba dormido, está conteniendo el aliento, encerrado en hogares y bares, aguardando el silbatazo inicial.









Los comentaristas deportivos le llamaron un éxodo total hacia los televisores lo que dejó las vialidades de Mazatlán completamente despobladas previo al duelo de eliminación directa, mientras que en restaurantes de otras zonas, fue todo lo contrario. Y es que el cuarto juego del equipo Mexicano contra Ecuador en la copa del Mundial, frenó a la población para concentrarse en el mejor sitio donde ver el partido, de acuerdo a condiciones y preferencias. La Selección Nacional de México se mide hoy contra el conjunto de Ecuador en 16avos de la Copa Mundial 2026 para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los sudamericanos intentarán sorprender en territorio mexicano, luego de quejarse de que no pudieron descansar previo al partido.





