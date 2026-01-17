$!Mazatlán enfrenta una crisis profunda que no se puede seguir ocultando: Clouthier

Mazatlán enfrenta una crisis profunda que no se puede seguir ocultando, advirtió Manuel Clouthier Carrillo al señalar que los problemas del puerto son estructurales y resultado de décadas de falta de planeación, omisión y visión a largo plazo, durante su intervención en el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”, organizado por Conversatorio Ciudadano de Sinaloa.
Durante su ponencia “¿Hacia dónde y cómo?”, el empresario señaló que tanto Mazatlán como Sinaloa han tomado un rumbo equivocado desde hace años, caracterizado por gobiernos sin planeación estratégica y con prioridades alejadas del interés público, lo que ha derivado en rezagos profundos en temas como seguridad, desarrollo urbano y servicios básicos.
“Sinaloa tomó el camino equivocado desde hace décadas por la ausencia de una visión de largo plazo, donde en los últimos gobiernos ha predominado la improvisación y no una estrategia sostenida para el desarrollo”, comentó.
“Mazatlán creció, pero lo hizo sin planeación, y hoy paga las consecuencias de ese crecimiento desordenado y es que el crecimiento, cuando no se planea, siembra la semilla de su propia destrucción”.
En el caso específico del puerto, Clouthier Carrillo recordó que Mazatlán ha atravesado varias crisis relevantes, como las de inseguridad y económica del 2008-2009, destacando que el crecimiento impulsado posteriormente por la carretera Mazatlán-Durango y obras de infraestructura, generó una etapa de bonanza que, lejos de corregir los problemas de fondo, los ocultó.
“La bonanza suele ser alcahueta, porque tapa ineficiencias y solapa problemas estructurales. Las obras hicieron más atractivo al destino, pero no lo hicieron sostenible a largo plazo”, dijo.
El empresario afirmó que la falta de planeación urbana y de inversión en servicios básicos como agua, energía eléctrica, drenaje y vialidades, ha colocado al puerto en una situación límite, donde estos servicios se han convertido en factores que restringen el crecimiento, sumando a esto una estrategia deficiente en materia de seguridad pública, centrada más en acciones visibles que en soluciones integrales.
En este sentido, advirtió que Mazatlán optó durante años por callar y negar problemas graves, particularmente relacionados con la violencia bajo la idea de proteger la imagen turística, pero que esta omisión tuvo un alto costo y hoy se refleja en el incremento del narcomenudeo, lavado de dinero, inseguridad urbana y carretera, así como una crisis social más amplia.
“Mazatlán cayó en la falsa idea de que callar protegía al destino. Jugar al avestruz no resolvió nada, al contrario, dejó al puerto en una posición vulnerable, por lo que hoy Mazatlán enfrenta una crisis de inseguridad urbana y carretera que ya no se puede ocultar”, expresó.
“Existe una confusión grave y una preocupante complicidad de corporaciones policiales con el crimen organizado y estos problemas no surgieron de la noche a la mañana, se fueron permitiendo durante años”.
En el ámbito económico, Clothier Carrillo señaló que la inseguridad ya tiene un impacto directo en la actividad productiva, el turismo y el sector inmobiliario, particularmente por la caída del turismo carretero, que históricamente ha sido uno de los pilares del desarrollo del puerto.
“La inseguridad ya está pegando en el bolsillo y en la actividad económica del puerto, donde el turismo carretero, que fue la base del crecimiento de Mazatlán, es el que más se ha caído”, expresó.
“Invertir en seguridad pública no es comprar patrullas, eso no genera seguridad, se necesita una estrategia integral, no acciones superficiales”.
En este sentido, Clouthier Carrillo hizo un llamado a construir una visión compartida de largo plazo entre sociedad y gobierno basada en el diálogo, donde la definición clara de prioridades y el uso responsable de los recursos públicos, donde Mazatlán tiene el potencial para resurgir, pero advirtió que ello solo será posible si se reconoce la realidad, se dejan de normalizar los problemas y se actúa con responsabilidad y compromiso colectivo.
“Ocultar los problemas no los resuelve, el tiempo no los soluciona, los agrava. Solo reconociendo la realidad se pueden atender los problemas con la gravedad que demandan”, puntualizó.
“Mazatlán tiene todo para resurgir, pero tiene que dejar de negar sus problemas. Se necesita una visión compartida de largo plazo entre sociedad y gobierno para corregir el rumbo”.