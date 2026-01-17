$!Mazatlán enfrenta una crisis profunda que no se puede seguir ocultando: Clouthier

Mazatlán enfrenta una crisis profunda que no se puede seguir ocultando, advirtió Manuel Clouthier Carrillo al señalar que los problemas del puerto son estructurales y resultado de décadas de falta de planeación, omisión y visión a largo plazo, durante su intervención en el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”, organizado por Conversatorio Ciudadano de Sinaloa.

Durante su ponencia “¿Hacia dónde y cómo?”, el empresario señaló que tanto Mazatlán como Sinaloa han tomado un rumbo equivocado desde hace años, caracterizado por gobiernos sin planeación estratégica y con prioridades alejadas del interés público, lo que ha derivado en rezagos profundos en temas como seguridad, desarrollo urbano y servicios básicos.

“Sinaloa tomó el camino equivocado desde hace décadas por la ausencia de una visión de largo plazo, donde en los últimos gobiernos ha predominado la improvisación y no una estrategia sostenida para el desarrollo”, comentó.

“Mazatlán creció, pero lo hizo sin planeación, y hoy paga las consecuencias de ese crecimiento desordenado y es que el crecimiento, cuando no se planea, siembra la semilla de su propia destrucción”.

En el caso específico del puerto, Clouthier Carrillo recordó que Mazatlán ha atravesado varias crisis relevantes, como las de inseguridad y económica del 2008-2009, destacando que el crecimiento impulsado posteriormente por la carretera Mazatlán-Durango y obras de infraestructura, generó una etapa de bonanza que, lejos de corregir los problemas de fondo, los ocultó.

“La bonanza suele ser alcahueta, porque tapa ineficiencias y solapa problemas estructurales. Las obras hicieron más atractivo al destino, pero no lo hicieron sostenible a largo plazo”, dijo.