Mazatlán enfrenta uno de los retos más difíciles en los últimos años: Regidora Maribel Chollet

Mazatlán está enfrentando uno de los retos más difíciles que en los últimos años se haya tenido memoria y eso no se lee en un libro de Informe de Gobierno, manifestó la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán.

“Debo hacer un paréntesis para señalar, que como los medios de comunicación se acaban de dar cuenta, acabamos de recibir el Informe, por lo tanto no tengo el dato preciso que me permita contrastar lo que aquí se expresa con la realidad que se vive en el día a día en nuestro querido Mazatlán”, agregó Chollet Morán en la sesión donde la Alcaldea Estrella Palacios Domínguez presentó su Segundo Informe de Gobierno.

“Sin embargo, destaco temas que son de vital importancia y que esos no los necesito leer en un libro de Informe, basta con salir a la calle, basta con escuchar a las y a los mazatlecos, es suficiente escuchar y leer lo que las cámaras y sectores organizados todos los días lo señalan, basta saber que Mazatlán está enfrentando uno de los retos más difíciles que en los últimos años se haya tenido memoria”.

Recalcó que es suficiente la fotografía de una ciudad sitiada que no ha combatido con una estrategia que permita rendir cuentas positivas a los ciudadanos en materia de seguridad porque no es suficiente con responsabilizar a un área en específico.

“Pero sí es importante destacar que la pandemia de inseguridad que estamos viviendo en el estado de Sinaloa, pero que hoy particularmente Mazatlán, así lo dicen las notas nacionales y así lo vivimos los mazatlecos y las mazatlecas, ha detonado el tema de la inseguridad, de la violencia imparable que vivimos en nuestro querido Mazatlán, el epicentro del sur, sur de Sinaloa en una cadena de situaciones negativas”, continuó la Regidora.

“Un colapso en la economía, una baja mucho muy marcada porque así lo demuestra una encuesta que la Canaco acaba de realizar, una encuesta que es reveladora no solamente de la cantidad de turistas que están arribando a nuestro destino, sino también de la cantidad que cada uno de ellos deja por su visita en Mazatlán”.

También dijo que lo que hoy se está viendo en el icónico malecón de este puerto, con un nuevo colapso reportado este jueves, es el sentimiento que invade a los mazatlecos del abandono en que se encuentran.

“Desde esta tribuna le hago un llamado urgente y de auxilio a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y a la Gobernadora Graciela Domínguez para que brinden auxilio a Mazatlán, se nos está cayendo a pedazos la ciudad y se requiere hoy más que nunca que se sienta el apoyo y el respaldo del Gobierno Federal para que se implementen las acciones con recursos económicos que nos pueda permitir recatar a nuestra ciudad”, reiteró Chollet Morán.

“Lo que el día de hoy nos ha despertado como noticia sí es un embate de la naturaleza, indiscutiblemente que con ese poder de la madre naturaleza no se puede, pero lo que sí se debe de combatir es la falta de capacidad de gestión para no levantar la voz y exigirles a las diputadas y diputados federales de Sinaloa a los senadores, a las senadoras, a las diputadas y diputados locales que alcen la voz y que tomen la tribuna para fijar un exhorto y un posicionamiento de urgente y obvia resolución para que a Mazatlán se le inyecten los recursos que sean necesarios para la rehabilitación inmediata”.

Recordó que el primer tramo del malecón se derrumbó en junio pasado y hasta el momento lo único que se ve es un listón rojo que indica no pasar por ahí, pero hay por lo menos cinco espacios que los medios de comunicación están señalando que va a suceder y no se actúa, por lo que no se debe esperar que se derrumbe por completo el malecón, así como se están derrumbando las calles y tronó y colapsó el sistema de drenaje pluvial.

“No culpemos al pasado, responsabilicémonos de nuestro presente, regidoras y regidores también está en nuestras manos responsabilizarnos de ello y hay que solicitar solidariamente para Mazatlán y para los mazatlecos, en un exhorto urgente al Gobierno federal, que venga a auxiliar con recursos a Mazatlán para que nos pueda permitir recuperar la dignidad que se nos ha perdido porque la calidad de servicios públicos con la que hoy estamos transitando por nuestras calles no es lo que merecemos las mazatlecas y los mazatlecos”, recalcó.

La Presidenta Municipal dijo que en el primer tramo colapsado del malecón ya se autorizaron los recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre para su rehabilitación.

Y del segundo colapso, de una longitud de cerca de 100 metros, que se detectó este jueves, dijo que habló con la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, quien manifestó su apoyo para lo que se requiera para hacer la reparación inmediata.

Agregó que también se harán gestiones en busca de apoyo de la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para la rehabilitación de este segundo tramo colapsado del malecón.