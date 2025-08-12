Mazatlán, entre los 10 mejores centros de convenciones en México

El de Mazatlán es elegido entre los 10 mejores centros de convenciones y exposiciones de México.

Esta es la sexta ocasión que compite con lugares como el Centro Banamex de México, consolidándose como un recinto preferido entre los grandes del País, destacó José Alberto Ureña, director del Mazatlán International Center.

”Representa un reconocimiento al trabajo de mucha gente, empezando por los inversionistas los profesores del FigloSNTE 27 del despacho de asesoría integral, las autoridades estatal y locales, además de los clientes y los que son el alma del MIC, nuestros compañeros de trabajo que hacen posible la atención deseada. Obviamente a los Hoteles, Canirac, entre otros que suman la fuerza”.

Mencionó que el reconocimiento se dio gracias también a todo el equipo de casa que hacen posible que los clientes se vayan satisfechos y lo recomienden.