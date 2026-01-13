$!Mazatlán es segunda sede de la ‘Reina Guadalupana coronada’

A nivel nacional, solo Puerto Vallarta, Jalisco, tenía en la cúpula de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe una corona y ahora se sumó la de Mazatlán, informó el Padre Concepción Hernández.

El fin de semana anterior, la Parroquia “La Guadalupana” de la Colonia Sánchez Celis, luce la nueva cúpula con la impresionante corona iluminada, que fue bendecida e inaugurada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

El responsable de la idea es el incansable Padre Concepción Hernández, responsable de la parroquia que por nueve años tiene a su cargo, pero que constantemente busca incluirle símbolos que atraigan a la feligresía católica.

En entrevista para Noroeste, narró que le surgió la idea de restaurar la cúpula de la Parroquia “La Guadalupana” y se lo propuso al Obispo de la Diócesis de Mazatlán y acordaron que la corona de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Puerto Vallarta sería la ideal como un símbolo icónico para coronar su torre principal.