$!Mazatlán es segunda sede de la ‘Reina Guadalupana coronada’

A nivel nacional, solo Puerto Vallarta, Jalisco, tenía en la cúpula de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe una corona y ahora se sumó la de Mazatlán, informó el Padre Concepción Hernández.
El fin de semana anterior, la Parroquia “La Guadalupana” de la Colonia Sánchez Celis, luce la nueva cúpula con la impresionante corona iluminada, que fue bendecida e inaugurada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.
El responsable de la idea es el incansable Padre Concepción Hernández, responsable de la parroquia que por nueve años tiene a su cargo, pero que constantemente busca incluirle símbolos que atraigan a la feligresía católica.
En entrevista para Noroeste, narró que le surgió la idea de restaurar la cúpula de la Parroquia “La Guadalupana” y se lo propuso al Obispo de la Diócesis de Mazatlán y acordaron que la corona de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Puerto Vallarta sería la ideal como un símbolo icónico para coronar su torre principal.
Para el párroco, la corona de la Parroquia de Guadalupe, más que un elemento arquitectónico adicionado representa la devoción de amor y esperanza de una comunidad religiosa que aportó para hacerla realidad.
El Padre comentó que tal cual se mandó hacer la corona de grandes dimensiones en Puerto Vallarta con un proceso que duró más de dos meses hasta su colocación e inauguración el viernes pasado.
La corona de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Vallarta, Jalisco, se ha convertido en un símbolo icónico que corona su torre principal, diseñada originalmente por José Esteban Ramírez Guareño y colocada en 1965, siendo un tesoro arquitectónico que destaca en el paisaje y es un referente para locales y turistas, representando la fe y la identidad de la ciudad.