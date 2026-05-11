Mazatlán es territorio complejo por su desarrollo turístico y no todo es beneficio, señalan investigadores de la UAS en el libro denominado “La complejidad del desarrollo en Mazatlán”, el cual habla no solo en lo turístico, inmobiliario, de su vulnerabilidad, gentrificación, emprendimiento y economía, entre otros temas como los que fueron analizados por investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Omar Lizárraga y Miriam Nava. El análisis del libro se desarrolló en el auditorio de la Escuela de Turismo con investigadores del tema y coautores ante estudiantes de la carrera. De acuerdo a las investigaciones, Omar Lizárraga puso en duda que el turismo a gran escala realmente genere una derrama económica como se presume en cifras oficiales, porque muchos turistas llegan a los hoteles todo incluido, que son capitales transnacionales y no consumen en las taquerías, en los abarrotes, en los transportes y en las pulmonías.





“Entonces yo pongo en duda si realmente hay una importante derrama económica. Al terminar cada periodo vacacional las autoridades hablan, de que hubo una derrama de 500 millones, pero, dónde está ese dinero, dónde se queda? Es algo que tenemos que estudiar aquí los investigadores del turismo ¿Cuál es realmente la importancia del efecto económico en distintos segmentos de la sociedad mazatleca?”. Lizárraga, egresado de la escuela de ciencias sociales de hace de 20 años, aclaró que del turismo de hace 10 años cuando se le llamaba la industria sin chimeneas, se denominaba así porque no impactaba o no contaminaba y era la parte bonita de la economía, pero que eso ha cambiado. “En los últimos 10 a 15 años ha surgido una visión más crítica, una teoría crítica del turismo en España, Brasil y Costa Rica, han surgido autores que describen la actividad, sí, bien como algo positivo, pero que también generan importantes impactos negativos en los destinos con impactos económicos, sociales, ambientales y culturales”.



