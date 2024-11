$!Mazatlán está blindado, afirma el Gobernador Rubén Rocha Moya

MAZATLÁN._ Mazatlán está blindado, no tiene problemas de inseguridad, y los todos los que quieran ir a al juego (América-Mazatlán FC) al estadio (El Encanto), pueden ir con toda confianza, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, la tarde de este viernes, al asistir acompañado de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez a su Toma de Protesta Ciudadana, en el Teatro Ángela Peralta.

Entrevistado por medios de comunicación a la entrada del Teatro Ángela Peralta, Rocha Moya dijo que están cuidado las carreteras, aunque reconoció que Sinaloa no ha dejado de tener manifestaciones.

“No tiene ninguna razón (Gobernador de Durango que llamó a duranguenses no visitar Mazatlán por la violencia) Mazatlán no tiene problemas de inseguridad, los tenemos, no hay ninguna sociedad en este mundo que no tenga problema de inseguridad, no hay ninguna. La más encumbrada los tiene y puede ocurrir un evento, afirmó Rocha Moya.

“Tenemos mucho cuidado, estamos, hemos blindado, lo tenemos blindado. Por cierto, a todos los que tengan que ir al juego (América-Mazatlán FC en el estadio El Encanto hoy viernes) que vayan con toda confianza, los tenemos debidamente blindado el evento y además están cuidando la carretera. Yo vengo por la carreterita en camino, ahí donde viene el Senador Inzunza”.