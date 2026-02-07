$!Mazatlán ‘está en la rayita’, hay que cuidarlo todos: Clouthier

MAZATLÁN._ El empresario Manuel Clouthier Carrillo llamó a todos a cuidar a Mazatlán, ya que, dijo, “está en la rayita” de que se salga de la confianza de quienes visitan este destino turístico.
En la inauguración este sábado 7 de febrero de Veredas Residencial Nuevo Mazatlán, un proyecto inmobiliario de Impulsa, exhortó a todos, al gobierno, a la policía, a realizar bien las cosas para que no se pierda lo que se ha construido para que el puerto sea el destino que es.
“Todos, absolutamente todos los que trabajamos en Mazatlán, tenemos que comprometernos con hacer las cosas bien. El vendedor nuestro tiene que hacer las cosas bien, el contratista nuestro tiene que hacer las cosas bien, el ingeniero nuestro tiene que hacer las cosas bien, en fin, todo mundo tenemos que hacer las cosas bien, y eso significa que nuestras autoridades tienen que hacer las cosas bien, la policía tiene que hacer las cosas bien, y todos absolutamente si queremos cuidar el destino, tenemos que comprometernos con hacer las cosas bien”, reiteró ante decenas de invitados.
“Está en la raya de que se nos salga de las manos y no podemos permitir eso, porque es muy fácil, muy fácil, por eso nuestro eslogan dice construímos confianza, porque la confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado y hoy por hoy el destino de Mazatlán, si no nos ponemos abusados, podemos perder la confianza de quienes permanentemente nos visitan y es de quienes realmente nos dan de comer a todos”.
El empresario pidió ser muy cuidadosos para que Mazatlán siga siendo el destino que es.
“Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de no perder esa confianza que hemos construido todos para que Mazatlán sea el destino que es, y tenemos, insisto, estar muy cuidadosos y todo mundo cumpliendo, haciendo las cosas bien”, recalcó.
“Ese es el reto, no quiero verme catastrofista, mucho menos pesimista, pero estamos en la pura rayita, estamos en el mero momento donde todos, absolutamente todos, nos tenemos que comprometer para que Mazatlán genere confianza”.
Además, Clouthier Carrillo dijo que seguirán impulsado su confianza en Mazatlán.
“Yo les agradezco nuevamente, nosotros seguimos apostando, tenemos confianza en Mazatlán, vemos un gran futuro, pero por lo mismo nos sentimos corresponsables del futuro de Mazatlán y nos hacemos, pues nos sentimos obligados a hacer este llamado absolutamente a todos los que trabajamos desde este precioso destino turístico”, señaló.
“Agradeciendo de nueva cuenta a todos aquellos que han depositado su confianza en nuestros proyectos con nosotros, la banca que nosotros tenemos que construir confianza con el sector financiero, porque si bien los clientes nos compran, la banca nos presta, y eso es los que nos permite seguir trabajando, entonces pues gracias a todos por acompañarnos, invitándolos pues a que sigan disfrutando y agradecidos infinitamente de que compartan con nosotros la alegría de este lanzamiento”.