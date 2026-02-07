$!Mazatlán ‘está en la rayita’, hay que cuidarlo todos: Clouthier

MAZATLÁN._ El empresario Manuel Clouthier Carrillo llamó a todos a cuidar a Mazatlán, ya que, dijo, “está en la rayita” de que se salga de la confianza de quienes visitan este destino turístico.

En la inauguración este sábado 7 de febrero de Veredas Residencial Nuevo Mazatlán, un proyecto inmobiliario de Impulsa, exhortó a todos, al gobierno, a la policía, a realizar bien las cosas para que no se pierda lo que se ha construido para que el puerto sea el destino que es.

“Todos, absolutamente todos los que trabajamos en Mazatlán, tenemos que comprometernos con hacer las cosas bien. El vendedor nuestro tiene que hacer las cosas bien, el contratista nuestro tiene que hacer las cosas bien, el ingeniero nuestro tiene que hacer las cosas bien, en fin, todo mundo tenemos que hacer las cosas bien, y eso significa que nuestras autoridades tienen que hacer las cosas bien, la policía tiene que hacer las cosas bien, y todos absolutamente si queremos cuidar el destino, tenemos que comprometernos con hacer las cosas bien”, reiteró ante decenas de invitados.

“Está en la raya de que se nos salga de las manos y no podemos permitir eso, porque es muy fácil, muy fácil, por eso nuestro eslogan dice construímos confianza, porque la confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado y hoy por hoy el destino de Mazatlán, si no nos ponemos abusados, podemos perder la confianza de quienes permanentemente nos visitan y es de quienes realmente nos dan de comer a todos”.