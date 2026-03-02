’Mazatlán está en pie’, afirma Alcaldesa tras asesinatos ocurridos el fin de semana

Después de los cuatro homicidios ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que en Mazatlán no se ha bajado la guardia con el tema de seguridad, mientras que la Fiscalía General ya se está encargando de las investigación correspondientes.

Destacó que los elementos policiales tuvieron una respuesta rápida para atender cada una de las situaciones; además, recalcó que la seguridad se sigue reforzando todos los días en reuniones y mesas de trabajo, como uno de los puntos que se trataron durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, por supuesto que seguimos, Mazatlán está en pie, en Mazatlán seguimos reforzando la seguridad. Los hechos que sucedieron este fin de semana fueron muy lamentables, e inmediatamente las fuerzas de reacción fueron a acudir a los eventos. Y también está la Fiscalía del Estado haciendo las investigaciones pertinentes”, dijo.

”Vamos a seguir reforzando la seguridad, sobre todo con la visita de nuestra Presidenta y nuestro Gobernador. La seguridad para Mazatlán es primordial y vamos a seguir atendiendo ese tema puntualmente”.

Mazatlán registró cuatro homicidios durante el fin de semana en lo que fueron días muy activos para las corporaciones policiales.

Primero se dio el caso de la buscadora Rubí Patricia en el Infonavit Jabalíes el viernes; luego un motociclista fue asesinado en la Avenida Ejército Mexicano el sábado.

Ese mismo día, otra persona perdió la vida luego de una discusión con su hijo en la Colonia Montuosa; mientras que el domingo, hombres armados mataron a una persona en una llantera de la colonia Flores Magón.

Asimismo, la Alcaldesa Estrella Palacios expresó que no quieren que haya impunidad en el caso del asesinato de la buscadora Rubí Patricia, del cual confirma que ya hay una persona identificada como presunto responsable por parte de la FGR, mientras continúa la investigación.

“En uno de los casos ya incluso hay una persona que ya está determinado, que es uno de los agresores, en el caso específico de Rubí. Decirles que toda nuestra solidaridad y empatía con los casos que tuvimos este fin de semana”.

“La Fiscalía va a estar dando los detalles al respecto, pero están haciendo su trabajo y queremos cero impunidad. Queremos que los casos que se den sean atendidos y eso se está demostrando en este caso específico”.

Estrella Palacios Domínguez refirió que su Gobierno no quiere que haya impunidad ante el caso de la buscadora Rubí Patricia, de quién ya se pudo identificar a uno de los responsables de su muerte