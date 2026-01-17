$!Mazatlán está listo para el Carnaval 2026 ‘Arriba la Tambora’: Estrella Palacios

Resaltó que el Carnaval contará con un elenco artístico internacional de primer nivel, con presentaciones estelares como Edén Muñoz; el espectáculo “Yo Sé Que Te Acordarás”, Homenaje al Rey de la Banda Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria, acompañado por la OSSLA y artistas como Germán Montero, El Mimoso, Carlos Sarabia, Julio Preciado, Saúl “El Jaguar” y Estrellas de Sinaloa; así Yuridia con su “Tour 2026 Sin Llorar”; y las cantantes Belinda y Lara Campos.

MAZATLÁN._ El puerto se encuentra preparado para el Carnaval Internacional Mazatlán 2026, que se celebrará del 12 al 17 de febrero bajo el lema “Arriba la Tambora”, una de las fiestas más importantes y esperadas por los mazatlecos y visitantes, aseguró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez señaló que, a casi un mes de la máxima fiesta de los mazatlecos, la ocupación hotelera ya se reporta en un 75 por ciento, con una expectativa de alcanzar hasta el 100 por ciento durante los días del Carnaval, lo que refleja la gran proyección turística y económica del evento.

“Este año, el Carnaval de Mazatlán ‘Arriba la Tambora’, se va a celebrar del 12 al 17 de febrero. Contamos con una gran cartelera de artistas, que ya están los boletos a la venta, y ya estamos listos, a casi un mes de esta gran celebración”, dijo.

La Presidenta Municipal además mencionó que la venta de boletos para las coronaciones avanza muy bien en los diferentes puntos donde se encuentran instalados.