Mazatlán está viviendo la más severa crisis de inseguridad: Maribel Chollet

Mazatlán está viviendo la más severa crisis de inseguridad que la historia haya dado cuenta, ante el asesinato de una pareja el domingo en Villa Unión sin que les llegara rápido el apoyo es aprte de la situación que se vive, manifestó la regidora y presidenta del PRI Municipal, Maribel Chollet Morán.

“Hay un silencio cómplice y criminal, Mazatlán está viviendo la más severa crisis de inseguridad que la historia haya dado cuenta, los acontecimientos del fin de semana, particularmente los de Villa Unión, donde una pareja de jornaleros agrícolas habían estado reportandos ser víctimas de extorsión”, agregó.

Añadió que en esos hechos fue asesinada dicha pareja sin que alguna autoridad haya acudido al auxilio inmediatamente.

“Y que la aberrante respuesta del Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán empaña cualquier narrativa discursiva que quiera estructurar el oficialismo, no hay forma de poder ocultar la cruda realidad, todos los días esos son los acontecimientos de los que se da cuenta en Mazatlán, los que se viven y los que duelen, que nos habla de la falta de estrategia real, de un Gobierno fallido que no ha estado a la altura de privilegiar el contexto de seguridad para los ciudadanos”, recalcó.

“Yo ayer tuve la oportunidad de acudir a una reunión de amigos, eran las 10:00 de la noche y las calles parecían estar en toque de queda, esa es la realidad que estamos viviendo en Mazatlán y hay que decirlo y hay que señalarlo con toda la responsabilidad política, pero también social que tenemos, porque el no decirlo nos vuelve cómplice, porque el silencio representa omisión y la omisión es de lo que están hartos los ciudadanos”.

Expresó que la nota que ha venido empeñando cualquier narrativa que se quiera manifestar que existe en Sinaloa en materia de seguridad rompe todos los días y les pega de golpe la realidad a las autoridades.

“No tenemos un Gobierno a la altura de la necesidad más elemental que tenemos que sentir los seres humanos: sentirnos seguros, si no tenemos esa seguridad todo lo demás por supuesto que está mal, la economía está muy mal en Mazatlán, todos los días se cierran restaurantes, se cierran tortillerías, se cierran abarrotes”, reiteró.

“Ya no solamente se están cerrando cortinas de empresas grandes, los micro y pequeños también están cerrando las puertas de su negocio local, familiar y que tenían afuera de su casa, ésto que está sucediendo, por supuesto y haciendo referencia a lo que comentaba en materia-política electoral en el proceso que vamos a vivir, por supuesto que va tener el voto de castigo y por supuesto que en el PRI nos estamos preparando desde el territorio para ir a construir la más importante cadena humana que se haya tenido en una jornada electoral para defender el proceso que habremos de vivir”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento y lo que manifestaron vecinos, cerca de las 2:30 horas del domingo 7 de diciembre un grupo de personas armadas atacó a balazos un domicilio en Villa Unión y después lanzó artefactos explosivos, privando de la vida a una pareja, pero las autoridades llegaron hasta cerca de tres horas después.

El titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, reconoció el lunes que los elementos de dicha corporación comisionados en Villa Unión tuvieron que esperar cerca de media hora a que llegara el apoyo de más personal de las diferentes instituciones de seguridad para acercarse al lugar donde se reportó la agresión para no quedar en desventaja los policías ya que se presumía la presencia de gente de la delincuencia organizada.

Chollet Morán recordó que en el 2021 y el 2024 no fueron elecciones libres en Sinaloa, sino a mano armada.

”2021 y 2024 no fueron elecciones libres en Sinaloa, vivimos elecciones a mano armada, esa es nuestra realidad, yo fui candidata y yo lo viví, nadie me lo va a contar, pero en el 2024 no solamente se vivió esa situación en el territorio, una elección totalmente comprada ya en la mesa, no hubo escrutadores, no hubo representación que nos pudiera dar cuenta de la vigilancia y observancia de transparencia en un proceso electoral”, continuó.

“En el PRI estamos trabajando y nos estamos preparando todos los días para proteger el derecho libre del ciudadano para que sí se convierta en lo que siempre hemos dicho los priistas, después, antes y durante de cada proceso electoral, que verdaderamente vivamos procesos libres y democráticos de fiesta, que no salgamos con la intimidación, con la coacción y con el miedo a emitir un voto, eso es lo último que podemos hacer los ciudadanos”, asentó.