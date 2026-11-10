$!Mazatlán le da la bienvenida a la Fiesta Amigos 2026

MAZATLÁN._ Mazatlán le dio la bienvenida a la edición 29 de la Fiesta Amigos, el evento de negocios más relevante para el sector turístico del destino, que se realizará del 9 al 12 de noviembre. A través de un comunicado, se informó que la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, presidió el coctel de bienvenida al que asistieron representantes de las principales aerolíneas internacionales, así como de tour operadores, mayoristas, agencias de viajes y firmas de marketing y tecnología.







Durante su mensaje, destacó la trayectoria del encuentro turístico que se realiza con el objetivo de fortalecer las alianzas comerciales y consolidar la diversificación turística del puerto, y agradeció el respaldo de la cadena de valor turística. “Llegar a la edición número 29 de Fiesta Amigos requiere constancia, capacidad de convocatoria y un profundo cariño por este destino. A nuestros amigos de las aerolíneas, mayoristas, plataformas de viaje, operadores y meeting planners: ustedes son los más grandes promotores de nuestro destino, con sus recomendaciones y su confianza, acercan Mazatlán a más viajeros y los animan a visitarnos, gracias por ser nuestros aliados; estos días serán una buena oportunidad para compartir ideas y encontrar nuevas maneras de trabajar juntos”, señaló Sosa Osuna. También estuvieron presentes Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; Jorge Aceves, director general del Hotel Viaggio Resort; Ali René Zamudio Garza, director de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, entre otros invitados especiales. "A nuestros hoteleros, prestadores de servicios y representantes de los atractivos del destino, gracias por el entusiasmo y por el trabajo de todos los días. Cada visitante que se lleva una buena experiencia y recomienda Mazatlán contribuye a generar más oportunidades para nuestra gente. Esas oportunidades se traducen en empleo, en ingresos para los negocios locales y en bienestar para las familias que viven del turismo”, apuntó.









Realizada por la Secretaría de Turismo de Sinaloa en coordinación con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, la Fiesta Amigos proyecta la realización de más de 900 reuniones de negocios, teniendo como sede el Centro de Convenciones. "Mi deseo es que tengan muy buenos negocios, que encuentren nuevos aliados y que esas conversaciones se conviertan en proyectos que podamos celebrar juntos; que quienes ya trabajan con Mazatlán encuentren nuevas razones para seguir haciéndolo, y quienes apenas se acercan descubran todo lo que podemos construir. Y entre tanto negocio, también hay que darse tiempo para disfrutar Mazatlán, los invito a recorrer nuestro hermoso Centro Histórico, conocer el Acuario más grande de Latinoamérica, pasear por nuestro impresionante Malecón, subir al Faro natural más grande del mundo y, por supuesto, probar esa gastronomía que nos hace únicos”, enfatizó. La Secretaria de Turismo en Sinaloa reiteró que de la mano de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, se trabaja de forma constante para hacer del turismo un motor de desarrollo y bienestar en toda la entidad. “Nuestra Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, ha establecido al turismo como una prioridad para el Gobierno del Estado, sabemos que es una fuente muy importante de desarrollo económico y por eso es la importancia que le estamos dando, gracias a los hoteles, a nuestros socios comerciales, porque todos juntos hacemos el turismo en Mazatlán y en México. Desde la Secretaría de Turismo de Sinaloa encontrarán un equipo dispuesto a seguir escuchando y a seguir trabajando con ustedes”, puntualizó.





