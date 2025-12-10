Mazatlán, listo para recibir a otro equipo de la primera división de futbol: Alcaldesa

Tras el anuncio de la venta de la franquicia del equipo de futbol Mazatlán FC al Atlante, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que se está esperando que algún equipo más de la Primera División levante la mano para que esta ciudad tenga un equipo más de ese nivel.

“Estamos esperando que algún equipo más de Primera División también levante la mano para poder tener un equipo de ese nivel”, añadió Palacios Domínguez en entrevista este miércoles.

“Estamos preparados, hemos demostrado que somos una gran afición, somos un gran destino para tener equipos de primer nivel, entonces estoy segura que más adelante podremos tener otro equipo”.

Recordó que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, ha manifestado que es muy importante para Mazatlán cuando se tuvo el equipo de futbol y está segura que encontrarán apoyo en el Jefe del Poder Ejecutivo estatal para buscar esa posibilidad de tener otro equipo de Primera División tras la venta de la franquicia del Mazatlán FC.

“Porque por supuesto que tenemos la infraestructura y también la conectividad y todas las condiciones para poder tener un equipo de Primera División”, reiteró.

Fue el martes cuando se dio a conocer que el equipo de futbol Mazatlán FC, que tiene su sede en este puerto, se va de la Liga MX de Primera División al ser vendida su franquicia al Atlante, que regresará a esa liga tras permanecer 12 años en la Liga de Expansión.