‘Mazatlán no es tierra de nadie’: Maribel Chollet Morán

Mazatlán no es tierra de nadie, advirtió la delegada de Vialidad y Transporte en Mazatlán. Maribel Chollet Morán.

“A los touoperadores les vamos a exigir, este es un País de leyes, y Mazatlán no es tierra de nadie, quien venga, es bienvenido, lo recibimos con los brazos abiertos, pero necesitamos que ellos se cuiden para que nos cuidemos todos, queremos que Mazatlán siga siendo un destino de gran anfiotronía, pero está la salud primero”, expresó.

La funcionaria de transporte indicó que el miércoles tuvo una reunión con touroperadores, que traen los charters, y con las dos asociaciones de hoteles de Mazatlán, y acordaron estar impulsando los protocolos sanitarios para evitar que haya más contagios de Covid-19 en la Ciudad.

Dijo que los conductores de transporte público que no acaten los protocolos sanitarios serán sancionados económicamente y, a la tercera reincidencia, serán despedidos, advirtió Maribel Chollet Morán, delegada de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado.

“Usuario que no porte cubrebocas no se va a subir, hoy el celular es una herramienta, y que lo usemos de manera adecuada depende de todos nosotros, aquel ciudadano que detecte que uno de los usuarios que lo acompaña en el viaje no usa cubrebocas, tiene la autoridad de pedirle al chofer que lo baje, todos tenemos que asumir ese compromiso”, expresó.

Desde hace casi dos años, dijo, la exigencia es el uso del cubrebocas, es la tercera ola de contagios en el País, y Mazatlán es turístico, está desbordado.

“Y en ese desborde está en juego nuestra vida, no es posible que por la irresponsabilidad de unos cuantos ahorita estemos viviendo esta situación, ya no queremos que se llegue a un tremendo retroceso que sería el quebranto del desarrollo”, expresó Chollet Morán.

Dijo que no es un tema recaudatorio, sino de prevención, sino un llamado urgente a la responsabilidad personal y social.

Sin embargo, comentó, sí se han aplicado sanciones económicas por el no uso de cubrebocas y el sobrecupo, que no está permitido, sobre todo en pulmonías y aurigas.

En una auriga, indicó, solamente pueden ir ocho personas, y cuatro en una pulmonía; en cuanto al transporte urbano, pueden ir solamente personas sentadas, nadie parado.

“No queremos llegar a tomar medidas como las del año pasado, pues el sector transportistas, particularmente los concesionarios de transporte urbano han estado afectados muy severamente en su economía y no queremos llegar a eso”, manifestó.