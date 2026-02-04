$!Mazatlán no es un destino de turismo sexual: Secretaría de las Mujeres

El turismo sexual o trata de personas es un problema global del que Mazatlán no está exento, pero aún sin focos rojos, no es un destino sexual, advirtió Virginia Ibarra Rojas de la Secretaría de las Mujeres ante prestadores de servicios de hotelería, taxistas, guías y estudiantes para que denuncien cualquier indicio que observen. De ahí que resaltó la importancia de que la industria de servicios estén informados por si se presenta alguna víctima en hoteles y a la sociedad en general para que sepan reaccionar y a quien acudir. “Sobre todo en este caso a los prestadores de servicios turísticos, que es donde casi siempre llegan las víctimas y donde esta red de trata de personas opera y que sepan detectar y qué hacer para poder apoyar a esas víctimas, pero sobre todo para preservar nuestros destinos turísticos como de bienestar y familiares, evitando el turismo sexual”.





La jefa del departamento de diversidad y grupos vulnerables de la Secretaria de las Mujeres estatal, descartó que Mazatlán esté catalogado como un destino sexual, al igual que Cancún y Los Cabos, cuyos nombres fueron señalados como sitios de la red de trata de personas, dentro del escándalo de la lista que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó, el pasado 30 de enero, con millones de nuevos archivos relacionados con Jeffrey Epstein, en lo que supone la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno, desde que una ley ordenara su publicación el año pasado, dónde se realizaron fiestas y trata de personas. Ibarra Rojas destacó que afortunadamente México ocupa el lugar 20 en una lista de 60 países, dónde más se concentra el problema. “Sobre todo en los países que más viven de la industria turística. Entonces, aquí en Sinaloa estamos muy a tiempo de poder trabajar en la prevención antes que en la atención del problema, porque nosotros no estamos en focos rojos aún”. Incluso no descartó que la trata de personas, al ser un problema global, que se da casi siempre en los lugares turísticos y que Mazatlán es de mucha afluencia no se va a negar de que existe el problema, pero subrayó que no llegado ni a la media nacional.





Pero por ese riesgo latente, la capacitadora del tema vino a impartir la plática ante decenas de asistentes en el auditorio de la Facultad de Turismo de la UAS. “Es súper importante que la industria turística y quienes están preparándose para entrar a la industria turística que tengan las herramientas necesarias, primero de detectar a las posibles víctimas o las posibles situaciones, dónde se pueda dar este problema de trata de personas. Desde los estudiantes, prestadores de servicios y sobre todo también a los funcionarios públicos que son quienes se encargan de vincular procesos legales cuando se presentan los posibles casos”. Este taller busca, además, brindarles las herramientas para que se pueda detectar el problema y ayudar a las víctimas, y sobre todo invitó a cuidar al destino que es familiar y de paseo. “También es cuidar a nuestro destino turístico de este cáncer que es la trata de personas y que Mazatlán no se convierta en un destino sexual, en un destino de explotación sexual, que siempre sea un destino de bienestar, y un destino familiar”.





Negó que como Secretaría de las Mujeres atiendan casos de este tipo porque le corresponde totalmente a la Fiscalía General. “No, no hemos tenido nosotros ningún caso de acercamiento de alguna víctima, que lo es lo que nosotros hacemos, cuando por ejemplo, víctimas de violencia de todo tipo que de repente se acercan a la Secretaría de las Mujeres y nosotros los vinculamos con la autoridad correspondiente, pero hasta ahorita no hemos tenido ningún caso de trata de personas”. “Desconozco si la Fiscalía, que es quien más de forma directa y es como el órgano encargado de ver eso. Nosotros como Secretaría de las Mujeres atendemos más temas de violencia familiar, violencia psicológica, un montón de tipos de violencias, pero vamos a decir que por fortuna que todavía de esos casos nosotros no hemos atendido”, indicó. Aunque también admitió que algunas veces las víctimas no denuncian: “Casi no se denuncia, las víctimas casi nunca denuncian, y también de eso trata la capacitación, porque nadie estamos exento a ser víctimas de trata de personas, cómo tener también esa capacidad, más bien tener las herramientas para si yo soy víctima de trata o sé que alguien es víctima de trata, poder darle un seguimiento legal y se haga justicia”. Por su parte, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, no descartó exista la problemática, pero por ello se sensibiliza y capacita a la industria de servicios de Mazatlán. “Como lo reitero, no hemos tenido ningún reporte en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pero sí es algo que tenemos que estar trabajando concientizando y capacitando. No quiere decir que no exista. Exacto, no quiero decir que no exista y por eso es que vamos a estar trabajando muy de la mano todo el año, todo el tiempo con el sector turístico para estar concientizando y sobre todo previendo y cómo nos podemos dar cuenta de que algo así puede llegar a estar sucediendo”. Reflexionó que, la capacitación sobre este tema, además de ocuparles más que preocupar a todas y a todos, es para prevenir la trata de personas en el sector turístico y la implementación del Código de Conducta Nacional, a partir del marco que brinda el Protocolo Palermo.