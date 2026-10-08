Mazatlán no está del todo bien y no se puede decir que sí: Regidora Mylai Quintero

Mazatlán no está del todo bien y no se puede decir que sí, se pueden presentar cifras, fotografías, gráficas, inauguraciones y discursos muy bonitos, pero afuera del Palacio Municipal hay otra realidad, enfatizó la Regidora por Movimiento Ciudadano, Mylai Quintero Beltrán.

“Mazatlán no está del todo bien y no podemos decir como que sí, podemos presentar cifras, fotografías, gráficas, inauguraciones, discursos muy bonitos, pero afuera de este Palacio Municipal hay otra realidad”, expresó en su intervención de asuntos generales de la sesión de Cabildo donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez presentó por escrito este jueves su Segundo Informe de Gobierno.

“Hay colonias con aguas negras, calles llenas de baches, problemas de alumbrado, basura, drenajes que revientan, servicios públicos que no están funcionando como deberían y sobre todo ciudadanos que tienen miedo, y voy a decirlo muy claro: a la gente no le sirve un informe o un discurso muy bonito si llegas a su colonia y sigue oliendo a aguas negras, sigue brincando los baches y sigue teniendo miedo a salir de su casa”.

Añadió que no se trata de negar lo que sí se ha hecho, porque se ha hecho mucho y sería irresponsable decir que no, pero tampoco se puede presumir lo que funciona y esconder debajo de la alfombra lo que no funciona, porque gobernar no es solamente cortar listones, sino que es resolver.

“Y aquí hay algo que como Cabildo tenemos que asumir, no podemos seguir trabajando como si cada dependencia fuera una isla, por qué lo digo, si Jumapam tiene problemas ésto termina afectando a Obras Públicas, a Servicios Públicos, a Turismo, a Salud y directamente a la imagen de Mazatlán”, recalcó.

“Si tenemos inseguridad no basta con decir cuántos elementos están en las calles, tenemos que preguntarnos por qué el ciudadano sigue sintiéndose inseguro, si tenemos problemas de drenaje no podemos esperar a que se abra otro socavón para reaccionar, si tenemos problemas de basura no podemos esperar a que las redes sociales se llenen de fotografías para mandar una cuadrilla”.

Reiteró que se tiene que dejar de gobernar a reacción y empezar a hacerlo con prevención, por eso desde el Cabildo propuso que se ponga en marcha un programa de atención a los puntos críticos de Mazatlán, una lista pública de drenajes, calles, alumbrado, basura, seguridad y servicios que requieran atención urgente.

“Segundo: metas medibles y fechas de cumplimiento, no solamente (decir) se está trabajando, queremos saber qué se va a hacer, cuánto cuesta, quién es responsable y cuándo estará terminado”, continuó.

“Tercero: una mesa permanente de seguimiento con las comisiones del Cabildo para que los regidores no nos enteremos de los problemas por Facebook o por los ciudadanos”.

También planteó que haya transparencia del recurso público y cada peso que se anuncie para una obra debe seguirse desde el presupuesto hasta su ejecución, y quinto: escuchar al ciudadano antes de que el problema se convierta en crisis, porque el ciudadano no quiere que lo atiendan después de que salió en las noticias, quiere que lo escuchen cuando todavía hay tiempo de resolver.