Mazatlán no se compara en violencia con Culiacán, asegura Jorge Ibarra Escobar

MAZATLÁN._ “Sin echar campanas al vuelo”, Mazatlán no se compara en violencia con Culiacán, afirmó el recientemente nombrado secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Municipal, Jorge Rubén Ibarra Escobar.

En entrevista, explicó que investiga las causas que generan la violencia, la desintegración familiar, problemas intrafamiliares y las adicciones, mediante una estrategia de prevención para ponerse a trabajar con respuestas específicas a las causas que lo generan.

Al ser cuestionado de cuándo sesionará por primera vez el consejo, citó que podría ser en una semana, donde tendrán que definirse las estrategias del tipo preventivas y que las propondrá ante los integrantes.

“Vamos a poner a consideración del colectivo del consejo cuál es el conjunto de parámetros que van a modelar nuestra actuación. Les puedo adelantar que estamos incorporados en un modelo de justicia cívica y restaurativa porque tenemos el mandato de que nosotros tenemos que ir a las causas de la violencia; ya la parte reactiva, la que tiene que ver con el asunto estrictamente operativo, ya les corresponde a los cuerpos especializados”.

Ibarra Escobar agregó que van a buscar hacer una agenda única con instituciones comunes y los cuerpos especializados en comunión con el Gobierno de Sinaloa.

Aseguró que el consejo a su cargo debe estar sesionando cada mes y en 10 días más presentarán el rediseño del nuevo programa, empatado con otros consejos de seguridad municipales.

No obstante, la primera sesión cuenta con un mes de retraso, pero lo justificó porque estaban ocupados en el informe de gobierno municipal presentado ya el pasado jueves.