$!Mazatlán no tiene agua, pero al jefe de Bomberos Veteranos los socorristas se la llevan hasta su casa

“Nada más a los que nos solicitan agua y eso, pero nada más así, no siempre, porque no se puede a todos, es que realmente no nos estamos dedicando a hacer eso, son casos especiales, nada más, pero no se puede ayudar a todo mundo por la cuestión del combustible y eso”, dijo personal de esa agrupación en ese lugar.

Reconoció que nada más estaban surtiendo agua en casas de familiares de Bomberos Veteranos, y ahí en específico, del comandante.