Mazatlán pasó la prueba en seguridad tras afluencia turística de fin de semana: Manguart

Mazatlán pasó la prueba en seguridad tras la afluencia turística de fin de semana patrio, opinó el hotelero José Ramón Manguart Sánchez.

El turistero y autoridades locales resumieron que Mazatlán pasó un reto más manteniendo la ciudad y las carreteras seguras el fin de semana largo, lo que reflejó la afluencia repuntando al 80 por ciento de ocupación en promedio para la hotelería y que vio como el operativo de seguridad implementado dio buenos resultados y Mazatlán sigue siendo seguro para continuar recuperando la confianza del viajero.

“Tuvimos este fin de semana en niveles del 80 por ciento y mucha gente toma su decisión a menos de una semana de llegar. Para nosotros es un comportamiento atípico, pero agradecidos por la confianza que nos brinda la gente que disfrutó del destino en esta inercia de recuperación poco a poco”, destacó El dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Llamó que ante las circunstancias de las contracciones en afluencia en anteriores fechas para los próximos periodos vacacionales dependerá de seguir cerrando filas y generar la motivación suficiente para el cuidado de las carreteras.

“Las cosas empiezan a cambiar y eso nos debe de motivar suficiente para seguir en ese camino y continuar con las gestiones de que el cuidado en las carreteras continúen porque a fin de cuentas sabemos que eso ha ido ganando la confianza y retomando la frecuencia con la que viene a Mazatlán”.

Dijo que los mercados de Durango, Torreón, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México siguen como los principales alimentadores de turismo del destino.

Mientras que en el saldo oficial, la Presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, calificó que ante la llegada de turismo el fin de semana patrio refleja que Mazatlán es un destino seguro.

“Tuvimos unos días maravillosos con eventos masivos muy buenos, desde el evento deportivo del Mazatlán FC, el “Capibaras tours”, el Grito de la Independencia y el desfile, eso demuestra que Mazatlán es un destino seguro”.

En cuanto a la presencia de turistas durante los festejos patrios, los atribuyó no solo a los festejos patrios sino a los eventos masivos del encuentro de futbol y el concierto, que se sumaron a las familias locales que acudieron a la celebración del Grito de la Independencia.

En estos días de fin de semana, tras un recorrido realizado, comentó que pudo saludar a turistas de diversas partes de la República Mexicana.

“Pudimos saludar a muchos turistas en el Centro Histórico, que nos visitaban de Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Acapulco, Veracruz y de diferentes lugares de la República Mexicana, aunque no fue puente mucha gente aprovechó para venirse en fin de semana a celebrar las fiestas patrias aquí”.

En materia de seguridad para recibir próximamente al turismo extranjero, dijo se encuentran preparados todos los días y más cuando se sabe que vendrán mayor número de turistas y que dentro de la mesa de la construcción de paz trabajan 24/7 por mantener la seguridad con cero incidentes.

“Nos reporta protección civil que hubo alrededor de 15 mil personas que estuvieron presentes en el grito de independencia de ayer con cero incidentes”.

Aseguró que en el tema de los servicios mantendrán la ciudad limpia y ordenada para los habitantes además de atender a los grupos de extranjeros que se quedan por varios meses y que podrían llegar a partir del mes de octubre.