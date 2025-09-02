$!Mazatlán pausa importación de ganado por estrategia federal para contener al gusano barrenador

Mazatlán pausó importaciones de ganado ante la nueva instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que se restringe la importación de ganado proveniente de Centroamérica en puertos marítimos del norte del País para prevenir el avance del brote de la plaga.
El Contraalmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón confirmó que en seguimiento a la nueva instrucción de la Presidenta de la República el puerto de Mazatlán pausará el ingreso de ganado programado para los siguientes meses del año.
”Acataremos la instrucción de nuestra Presidenta de la República que por estrategia está aplicando para contener la plaga”, recalcó.
La medida, que establece que el único ingreso marítimo de ganado en pie será por Puerto Chiapas, se da luego de que productores se quejaran por la llegada de miles de ejemplares provenientes de Nicaragua a Mazatlán, en una operación de la empresa SuKarne, que después aseguró que el ganado no entrarían a estados exportadores.
El cambio de estrategia para contener la plaga fue anunciado por Sheinbaum Pardo tras un embarque que llegó a Mazatlán y por el cual tomaron la decisión de que toda importación de ganado centroamericano que cruce a México desde el sur de controlarse para que el Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Agroalimentaria para que pueda implementar los filtros y las revisiones necesarias.
Admitió ser difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacia el País y por ello aumentaron los filtros en todas las carreteras de parte de Senasica.
Incremento
De acuerdo con información oficial citada por Reuters, hasta mediados de agosto, los casos de Gusano Barrenador del Ganado en México registrados sumaban más de 5 mil casos, un aumento del 53 por ciento frente a las cifras de julio, con 649 incidencias aún activas.