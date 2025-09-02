$!Mazatlán pausa importación de ganado por estrategia federal para contener al gusano barrenador

Mazatlán pausó importaciones de ganado ante la nueva instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que se restringe la importación de ganado proveniente de Centroamérica en puertos marítimos del norte del País para prevenir el avance del brote de la plaga.

El Contraalmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón confirmó que en seguimiento a la nueva instrucción de la Presidenta de la República el puerto de Mazatlán pausará el ingreso de ganado programado para los siguientes meses del año.

”Acataremos la instrucción de nuestra Presidenta de la República que por estrategia está aplicando para contener la plaga”, recalcó.