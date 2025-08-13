$!Mazatlán pierde manglares por rellenos, invasiones y crecimiento insostenible: ambientalista

Mazatlán pierde mucho manglar por rellenos, invasiones y crecimiento insostenible, aseguró Sofía Trejo, directora de la fundación de MazConciencia.

La ambientalista pidió que paren de rellenar e invadir porque el manglar en México está protegido por la Norma Oficial 02 de la Semarnat que prohíbe su remoción, corte o relleno, salvo casos excepcionales justificados y autorizados solo por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Destacó que solo dicha Secretaría es la que puede hacer una remoción de mangle.

“Tendría que ser la instancia que autoriza esa remoción, porque los manglares son muy importantes porque purifican el agua, aire, filtran contaminantes y son viveros o guarderías donde las especies crecen y se hacen suficientes grandes para salir al océano y vivir, y son el patrimonio cultural y natural por formar parte de nuestra identidad. En Mazatlán estamos perdiendo muchos manglares muchos rellenos, invasiones y crecimiento desmedido que debemos parar”.