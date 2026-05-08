Mazatlán podría beneficiarse si se recorta calendario escolar, señala Estrella Palacios Domínguez

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez indicó que ya se trabaja arduamente en la campaña “Mazatlán es el plan”, con el que se busca atraer a miles de visitantes extranjeros durante las fechas del Mundial

Aunque todavía está por definirse un posible recorte al calendario escolar 2025-2026 debido al Mundial de futbol, en Mazatlán reconocen que tener una temporada vacacional más larga sería de gran beneficio para atraer mayor turismo al puerto, algo en lo que ya está trabajando la Secretaria de Turismo estatal.

Palacios Domínguez comentó que actualmente se está trabajando en el programa “Mazatlán es el plan”, con el que se busca atraer a más turistas nacionales e internacionales al puerto, específicamente entre los días que no haya partidos en las sedes mundiales del País.

“Ya estamos en coordinación con el Estado, con la Secretaría de Turismo del Estado, donde se va a lanzar, ya se lanzó en Tianguis Turístico una campaña donde la Secretaria Mireya Sosa y el Secretario de Turismo Municipal, Alí Zamudio, que ellos lanzaron la campaña ‘Mazatlán es el Plan’, la cual busca tener mayor número de visitantes que vienen al Mundial ahora que México es sede”.

“Entonces, vamos a estar con esta promoción en diferentes ciudades de nuestro País, para que en los días que no haya partido, las personas que vienen al Mundial de diferentes partes del mundo puedan venir a Mazatlán y disfrutar de sus atractivos”.

Añadió que el programa “Mazatlán es el plan”, estará acompañado de diversas estrategias de promoción para lograr el éxito, entre ellas un concierto con el grupo Gente de Zona que ya fue anunciado en el Tianguis Turístico para el día 13 de junio, teniendo como sede el Parque Ciudades Hermanas, lugar donde habrá distintas actividades del Mundial.

“Ese (evento) es por parte del Gobierno del Estado y fue una gestión que se hizo por parte del Gobierno federal, que nos van a brindar este concierto totalmente gratuito para todas las personas que quieran asistir al Parque Ciudades Hermanas. Es una de las muchas estrategias que se tienen para este verano que va a ser más largo, y por lo tanto buscamos que sea para mejor para toda la gente de Mazatlán”.

Afirmó que de concretarse el 5 de junio como fecha final de clases, esto sería una gran noticia para Mazatlán como destino turístico, ya que al tener tener un mayor periodo vacacional, también ayudaría a que el sector hotelero registre ocupaciones altas durante más tiempo que en otros años.

Asimismo, indicó que ya se cuenta con una conexión aérea entre las sedes mundialistas (Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara) y Mazatlán, mismas que podrán transportar a los visitantes que vengan a apoyar a su equipo en la máxima justa futbolera.

Algunas selecciones que jugarán en México son Corea del Sur, Sudáfrica, Japón, Suecia y Colombia.