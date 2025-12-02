Mazatlán podría tener evento tipo ‘Soccer Fest’ para atraer turismo durante el Mundial 2026

Con el propósito de aprovechar el gran auge que será el Mundial de futbol en 2026, la Secretaría de Turismo Estatal estaría trabajando para realizar eventos denominados ‘Soccer Fest’ que puedan atraer turismo a diferentes ciudades de Sinaloa durante el torneo; así lo dio a conocer la titular de la oficina, Mireya Sosa.

Indicó que estos eventos serían parecidos a los ‘Fan-Fest’ gratuitos que hace FIFA en las ciudades sedes, donde los aficionados de todos los países pueden disfrutar de actividades, restaurantes, shows, conciertos y experiencias relacionadas con la magna justa del futbol, durante todo un mes.

“Buscamos tener los eventos como tipo ‘Soccer Fest’, que le vamos a llamar así porque no le podemos decir ‘Fan Fest’ por temas de FIFA; entonces, sí vamos a estar teniendo estos eventos por acá. Ya estamos trabajando en eso y de hecho esta semana voy a México para ver algunos de esos temas”, contó Sosa Osuna.

En tanto, mencionó que Josefina Rodríguez Zamora, titular de Sectur Federal, ya ha estado trabajando en coordinación con todos los Secretarios de Turismo del país para generar rutas especiales durante el Mundial, las cuales también se estarán comercializando en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) el próximo enero en Madrid.

Recordó que Sinaloa tiene un convenio con Nuevo León (Estado sede) para entrar dentro de los destinos que los regios ofrecen a los aficionados que verán a sus países en el estadio de Monterrey. Por lo cual, esperan que los turistas puedan aprovechar los recorridos a Mazatlán, Los Mochis y por supuesto los pueblos mágicos de la región.

“Sinaloa firmó un convenio con la Secretaría de Turismo de Nuevo León, en donde ellos tienen una aplicación que pueden descargar todos los turistas y ahí hay una parte que dice pasaporte; en ese pasaporte vienen rutas que pueden hacer esos turistas y ahí van a aparecer cinco rutas del estado de Sinaloa, en donde por supuesto Mazatlán es parte de algunas de ellas”.

“Vamos a hacer otras rutas que son del mar a la montaña, que se vienen a Mazatlán y de ahí con la nueva ruta que tenemos, el nuevo vuelo de TAR, también volar a Los Mochis, que es la puerta entre las Barrancas del Cobre. Otras que vamos a hacer desde Monterrey viniéndose por Durango, así como recorridos por Durango y luego llegan aquí a Mazatlán y recorren por los (pueblos) señoriales”.