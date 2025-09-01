Mazatlán, por su calidad de vida, está llamado a ser un destino sustentable y de negocios multimodal: Codesin

El presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la región Sur (Codesin), Tobías Lozano Solorza destacó que Mazatlán ya puede competir con Cancún e Isla Holbox, o como otros sitios paradisíacos del caribe mexicano, captando turismo de negocios que buscan calidad de vida y el contacto con la playa al mismo tiempo.

Dijo que la realidad del puerto es de gran crecimiento en temas de importación de vehículos y de acero y de inversión inmobiliaria.

“Somos líderes en el tema de importación de acero con un crecimiento de cerca del 400 por ciento más el boom inmobiliario que bien pudiera delinear el perfil multimodal como un destino para hacer negocios y disfrutar la playa al mismo tiempo porque cohabitan las dos cosas”.

El presidente de Codesin agregó que hay grandes proyectos para Mazatlán.

“Habla también de ese espíritu multimodal que ha tenido Mazatlán, que es la visión correcta. Nosotros estamos visualizando a Mazatlán por su calidad de vida y por todo lo que ofrece y que puede convertirse en una ciudad muy atractiva para nómadas digitales, por ejemplo, para empresas que buscan tener a sus empleados no concentrados en un mismo lugar. Entonces, eso abre muchas posibilidades para mejorar también el perfil del ciudadano de aquí de Mazatlán y con la capacidad inmobiliaria que hay ahora en Mazatlán, tenemos que estar empezando a promover Mazatlán como un destino para nómadas digitales”, consideró.

Puso de ejemplo a sitios como Palo Alto en California o la zona de Santa Cruz, que está llena de muchos desarrolladores web y de aplicaciones, gente que no necesariamente está atado a un horario laboral o de oficina.

“Creo que aquí en Mazatlán podríamos estar hablando de algo similar, porque se da una gran calidad de vida. En realidad, los meses donde hace un calor infernal son solamente tres que viene siendo julio, agosto, digamos, un poquito de junio y un poquito de septiembre, pero la mayor parte del año tienes un clima muy agradable y eso es muy atractivo”, expresó.

El dirigente empresarial dijo ser el momento de empezar a posicionar a Mazatlán como un destino que sea atractivo para estas personas que buscan una mejor calidad de vida, pero también darle valor agregado a dónde trabajan y, destacó que ya algunos inversionistas y empresarios locales ya han visualizado como centros de negocios y todo esto como el de establecer un World Trade Center.

Resaltó, entonces, debería ser por dónde perfilar otra vocación del destino.

“Creo que por ahí es donde deberíamos de estar buscándole para que Mazatlán sea atractivo en el tema de relocalizar a mucha gente que busca calidad de vida, como pasa, por ejemplo, en Cancún, como pasa en la isla Holbox, a dónde se va mucha gente de buen nivel que quiere vivir en la playa y ya no está atado a un escritorio, todo lo hace por computadora. Así que vamos viendo cómo le damos ese perfil”.

El presidente de Codesin en la zona sur expuso que ya se tienen muchos atractivos y muchas amenidades nuevas, hay béisbol, fútbol de primera división, un gran acuario, el tema del parque central, el centro histórico.

Además que hay playas vírgenes y todo lo que están visualizando en el corredor de la Isla de la Piedra a Teacapán ofreciendo posibilidades de contacto con la naturaleza y áreas protegidas.

“Creo que puede ser un ganar-ganar para Mazatlán promocionarse como un destino turístico sustentable y que busca también diversificar su oferta, proyectando la calidad de vida como la parte central para quienes viven o pretenden vivir aquí”.