Mazatlán puede ser un destino fallido como Acapulco ¿por qué? lo explica un investigador

El crecimiento desmedido que se produce en las ciudades hace que en lugar de hacer que la calidad de vida de sus habitantes mejore, suceda lo contrario y eso le está pasando a Mazatlán o eso puede suceder en un futuro próximo, explicó el doctor en Economía Regional, Naim Manriquez García.

Dijo que el más claro ejemplo se presenta con el desabasto de agua o falta de servicios públicos, el incremento de la inseguridad, el descontrol vial y la contaminación, por mencionar algunos ejemplos precisos.

Esto debido a que si una ciudad tiene mayor desarrollo, pobladores de otras zonas comienza a emigrar a ese lugar, haciendo que las necesidades básicas también se incrementen.

“Hay algunos autores como Edward Glaeser y otros teorícos de la economía urbana, que mencionan una paradoja en el crecimiento de las ciudades, porque si bien hay crecimiento económico, si no se atiende adecuadamente pueden generar externalidades o las llamadas deseconomías de aglomeración”, explicó.

“Y eso hace que después ya no sea atractivo invertir en una ciudad con estos problemas, lo que hace que se genere una fuga de inversiones. Así que si no hay un crecimiento sostenible, en un futuro ya no será atractivo invertir en la ciudad o inclusive que una persona quiera vivir en aquí”.

Aclaró que el crecimiento urbano no es malo, sino que debe de hacerse con construcciones que no dañen el ecosistema, con políticas públicas adecuadas, proyectos bien pensados en donde se atendiendan las recomendaciones de especialistas; y gobernantes que tengan voluntad para querer hacer bien las cosas.

“La decisión final la tienen las autoridades, porque falta más sensibilidad y empatía de su parte y para ello tiene que haber gente adecuada en esos cargos”, señaló el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Para poder regular este tipo de nuevos desarrollos, debe impulsarse la infraestructura verde, evitando plantar fauna invasora que termina por depredar la que es regional; también fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la infraestructura del transporte urbano y la seguridad en ellos.

Ejemplificó que Mérida, -lugar que ha sido calificada la mejor ciudad para vivir en México desde hace varios años-, es un municipio que intenta seguir con los 17 objetivos de desarrollo sustentable que recomienda la ONU a cada ciudad del mundo, y en contra parte está Acapulco, un destino turístico que muestra el más claro ejemplo de lo que no debe de hacerse en una ciudad turística.

“En Acapulco se dice que fue un destino turístico fallido y yo lo comparo con Mazatlán que tuvo su ‘boom’ con la apertura de la Mazatlán-Durango, ya que eso sucedió en Acapulco cuando se hizo la carretera hacia la Ciudad de México”, precisa.

“Allá aumentaron los índices delictivos y hay mucha marginación, entonces por ahí estamos pasando la misma historia o la pasaremos si no pensamos y atendemos esos problemas que nadie habla de ellos y los hacen visibles”.Un ejemplo puede darse con algo que ya pasó recientemente pero a diferencia de un fenómeno natural que lo provoque, el agua puede llegar a escasear si hay mas población.

“Mazatlán necesita una nueva agenda urbana. Una agenda urbana que contemple sostenibilidad ambiental y cohesión social. Necesitamos encontrar un mayor equilibrio entre los factores positivos y negativos de la urbanización”, manifestó el especialista.