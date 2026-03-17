$!Mazatlán recibe al Royal Princess con casi 4 mil pasajeros este martes

Con una cifra oficial de 3 mil 980 pasajeros y mil 337 tripulantes, el crucero internacional Royal Princess arribó este martes una vez más a Mazatlán como un motor importante que fortalece la actividad turística y económica del puerto, en días previos a Semana Santa.
Bajo la ruta Cabo-Mazatlán-Puerto Vallarta, la “Princesa Real” atracó con visitantes de distintas partes del mundo que tuvieran la oportunidad de disfrutar de la cultura, gastronomía y hospitalidad que distinguen al puerto; además de impulsar el comercio local y apoyar el trabajo de prestadores de servicios.
Mireya Sosa, titular de Sectur, se dijo contenta porque las navieras sigan eligiendo a Mazatlán como parada obligada durante su trayecto, pues cada semana están llegando alrededor de tres a cuatro cruceros que dejan una buena derrama económica.
“Estamos muy contentos con la llegada de cruceros, la semana pasada ya saben que recibimos tres cruceros en un día; igual esta semana, martes, miércoles y jueves tendremos crucero. Hoy fue el Royal Princess y eso no beneficia en muchas aspectos”.
“Esto sin duda dinamiza significativamente la actividad turística, los transportistas, pulmonías, los tours, el consumo también en restaurantes, en hoteles, incluso también hay ‘Day-passes’; entonces felices de seguir teniendo, recibiendo y dándoles la bienvenida a estos cruceristas y estas navieras”.
Señaló que además del dinamismo, es muy importante también el mensaje y la confianza que se da a las navieras al llegar a Mazatlán, reflejando que existen todas las condiciones necesarias para darles la bienvenida y mostrar una cara positiva a nivel nacional e internacional como puerto.