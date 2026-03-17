$!Mazatlán recibe al Royal Princess con casi 4 mil pasajeros este martes

Con una cifra oficial de 3 mil 980 pasajeros y mil 337 tripulantes, el crucero internacional Royal Princess arribó este martes una vez más a Mazatlán como un motor importante que fortalece la actividad turística y económica del puerto, en días previos a Semana Santa.

Bajo la ruta Cabo-Mazatlán-Puerto Vallarta, la “Princesa Real” atracó con visitantes de distintas partes del mundo que tuvieran la oportunidad de disfrutar de la cultura, gastronomía y hospitalidad que distinguen al puerto; además de impulsar el comercio local y apoyar el trabajo de prestadores de servicios.

Mireya Sosa, titular de Sectur, se dijo contenta porque las navieras sigan eligiendo a Mazatlán como parada obligada durante su trayecto, pues cada semana están llegando alrededor de tres a cuatro cruceros que dejan una buena derrama económica.