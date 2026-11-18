Se recibirá en comodato 15 patrullas nuevas y dos camionetas blindadas, además se integran ya 35 elementos recién egresados de la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa para reforzar la seguridad en Mazatlán, manifestaron autoridades municipales.

“Estamos muy contentos de recibir esos 35 nuevos elementos de la Unipol, también comentarles que por parte de la Federación estamos recibiendo en comodato 15 patrullas nuevas y dos camionetas blindadas, esto viene a reforzar la seguridad en Mazatlán”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Seguimos con nuestro compromiso de que la seguridad de proximidad social y preventiva sea lo primero”.

En entrevista tras encabezar este miércoles el evento de entrega de uniformes para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad, precisó que las patrullas y las camionetas blindadas en mención ya llegaron a Sinaloa y posteriormente serán enviadas a Mazatlán.

“Ya llegaron a Sinaloa, son las que se presentaron cuando vino todo el Gabinete de Seguridad en comodato al Estado y por su parte el General Téllez (Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa) va a hacer lo propio aquí al municipio de Mazatlán”, añadió.

“Entonces estamos reforzando con equipamiento, con capacitación y con nuevos elementos a la corporación municipal para que estén preparados, sobre todo en su cumplimiento que como saben es ser una Policía preventiva y también una Policía de Proximidad Social”.

También recordó que ya están formados los convenios de capacitación con la Guardia Nacional y será a partir del 2027 cuando se vayan los 35 elementos de la SSPM a capacitar.

Además, dijo que los 4 mil 200 elementos de la Guardia Nacional anunciados para reforzar la seguridad en Mazatlán siguen llegando a este municipio y se están formando en compañías para desplegarlos.

"Están llegando, porque los estamos integrando en compañías, así le llaman ellos, cada compañía son 300 elementos que se ponen en diferentes puntos de nuestra ciudad de manera estratégica y cada día que pasa se integran muchísimos más”, explicó Palacios Domínguez ante la crisis de seguridad que se vive en Mazatlán.

“Tengan la plena seguridad de que tenemos miles de elementos aquí en Mazatlán resguardando a los mazatlecos y a los turistas”.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Abraham Alfonso Ávalos Pérez, expresó que previo al evento de entrega de uniformes acudieron a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad donde se trataron temas que por secrecía no se pueden abundar, pero la Fiscalía General del Estado ya está realizando las investigaciones sobre los hechos violentos registrados en este municipio en los últimos días.

“Definitivamente estoy seguro que las autoridades competentes junto con la Policía Municipal estamos tratando de contener la seguridad, estamos trabajando arduamente, llegaron, como señalábamos anteriormente en las Vocerías de Seguridad, llegaron elementos de la Guardia Nacional que vienen a fortalecer la seguridad, vienen a apoyar para contener esas situaciones”, subrayó.

“Reitero, como Municipio no toleramos la violencia, no toleramos ,los delitos y estamos trabajando en ello”.

También pidió a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa o presencia de artefacto explosivo del que pudieran tener conocimiento para que la autoridad acuda a brindar la atención correspondiente.

Ante los hechos violentos registrados, recalcó que no está fracasando la estrategia de seguridad, la semana pasada se anunció un 9 por ciento a la baja de incidencia delictiva en general, pero no termina la labor ahí, sino que se tiene que trabajar y avanzar más y de la mano de las autoridades federales y estatales, por eso se está reforzando la Policía Municipal con nuevos elementos, indumentaria y la llegada de 15 patrullas y dos camionetas blindadas, para contener la situación.

En tanto que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, expresó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública marca el rumbo a seguir y se están atendiendo todas las causas del delito como lo ha mencionado la Presidenta de la República y se tiene una coordinación absoluta de los tres niveles de Gobierno.