$!Mazatlán recibirá 180 cruceros en 2027, reporta la Secretaría de Turismo

Este lunes Mazatlán ha sumado más de 16 mil cruceristas que han llegado tan solo en julio de 2026 con el arribo del crucero Navigator of the Seas procedente de Los Cabos, Baja California Sur. La embarcación transporta a 3 mil 901 pasajeros y mil 262 tripulantes, quienes movilizan a los diversos sectores, comercial y turístico en el Municipio.

Con este arribo, suman ya cuatro embarcaciones de seis que visitarán el puerto durante julio y que durante la primera semana de vacaciones de verano, caen muy bien a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, la derrama económica la estimaron superior a los 25 millones de pesos de quienes bajan del crucero y recorren la ciudad, consumen alimentos, bebidas o compra algún souvenirs. La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló en un comunicado que el sector naviero mantiene una tendencia de crecimiento sostenido y representa un pilar fundamental para la economía del Estado. Al corte al 20 de julio, Mazatlán le ha dado la bienvenida a 80 cruceros en lo que va del año, sumando más de 295 mil visitantes y una derrama económica que supera los 472 millones de pesos.