Mazatlán recibirá durante marzo 15 cruceros turísticos y estima una derrama de $85 millones

Con el arribo del Royal Princess este martes a la ciudad, Mazatlán estará recibiendo alrededor de 15 cruceros internacionales durante el mes de marzo, los cuales se espera dejen una derrama económica de 85 millones de pesos en beneficio de los diferentes sectores del puerto, gracias a los visitantes que desembarcan.

Lo anterior fue confirmado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien resaltó como algunos de los visitantes van a la zona rural para conocer los Pueblos Mágicos y las atracciones agrícolas que estos ofrecen, una acción que permite crecer la economía de la región.

“Mañana tenemos ya el primer crucero, esperamos 15 cruceros que son alrededor más o menos de 85 millones de pesos los que se van a generar gracias a esta actividad y que también salen a disfrutar de la zona rural. Algunos van a El Quelite, algunos van a La Noria y por eso es muy importante también estar siempre atentos a toda la zona rural”.

De igual modo, informó que durante enero y febrero, Mazatlán recibió a 28 cruceros con más de 100 mil pasajeros en total, los cuales disfrutaron de las maravillas del puerto, generando una derrama económica de unos 150 millones de pesos entre los diferentes sectores como son transportes, vendedores y restaurantes.

Entre los cruceros que desembarcarán este mes en la ciudad están, el Carnival Panorama, el Royal Princess ya mencionado, el Norwegian Bliss, el Rubi Princess y el Navigator of the Seas, mismos que regularmente suelen aparcar en la ciudad y llevar a sus pasajeros por tours en la zona turística.