Mazatlán recibirá este miércoles tres cruceros y más de 8 mil turistas

MAZATLÁN.- El puerto de Mazatlán vivirá este miércoles un importante acontecimiento turístico con la llegada del primer triple arribo de cruceros de la temporada alta, así lo dio a conocer Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal.

El funcionario informó que serán más de 8 mil 600 cruceristas los que arribarán a tierras mazatlecas a bordo de los imponentes navíos Nieuw Ámsterdam, con 2 mil 034 pasajeros; Norwegian Jade, con 2 mil 311; y Carnival Panorama, con 4 mil 261 visitantes.

Zamudio Garza destacó que este triple arribo refleja el crecimiento sostenido de Mazatlán y su consolidación como un destino turístico de talla mundial, lo que genera beneficios directos para las familias locales.

“Sin duda alguna será un día de bonanza para Mazatlán, donde todos los sectores se verán beneficiados: prestadores de servicios turísticos, transportistas, comerciantes y restauranteros, con una derrama estimada de alrededor de los 13 millones de pesos”, expresó.

Asimismo, el titular de Desarrollo Económico y Turismo señaló que, por instrucciones de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) se encuentra listo para brindar apoyo y atención a los visitantes a lo largo de la Línea Azul y en los principales puntos de interés de la ciudad.

Finalmente, Zamudio Garza reiteró el compromiso del Gobierno de la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, de continuar impulsando acciones y obras que fortalezcan la infraestructura turística, con el objetivo de que cada visitante que llegue a Mazatlán se lleve la mejor experiencia y desee regresar.