$!Mazatlán registra el fin de semana 85% de ocupación hotelera: Manguart

A EVITAR FRAUDES EN RESERVACIONES

Recomendó a las personas que hagan sus reservaciones directamente a los hoteles o a través de las agencias de su preferencia, que sean establecidas y conocidas para que ante cualquier situación tengan una forma de solucionar sus problemas y no se presenten casos que se hacen depósitos al aire a nombre de personas físicas y que lamentablemente terminan a veces en situaciones que no se quisiera que sucedieran, pero que se sabe que existen no solamente en Mazatlán, sino en otros destinos turísticos.

“Sí ha sucedido (en ocasiones anteriores de fraudes), hemos estado exhortando e invitando a través de nuestras redes sociales para que la gente conozca cuáles son nuestros números directos, cuáles son los datos a los que habría qué depositar, las razones sociales precisamente para que no sean sorprendidos”, continuó el dirigente hotelero.

También dijo que durante lo más fuerte del arribo de turistas en verano se pudiera superar del 85 al 88 por ciento de la ocupación hotelera en Mazatlán, que tiene en total 13 mil habitaciones.

Además, dijo que posteriormente se dará a conocer si en este periodo vacacional de verano se realiza el evento del Festival de la Luz en el paseo costero.