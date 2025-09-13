Mazatlán resiente sensación térmica de hasta 40 grados tras intensas lluvias

Tras las fuertes lluvias que se registraron la madrugada de este sábado en Mazatlán, en el puerto se resintieron los efectos de las altas temperaturas, que alcanzaron los 31 grados pero con una sensación térmica de entre 38 y 40 grados.

Durante las primeras horas del día el cielo se mantuvo nublado, pero pasadas las 11:00 horas el clima cambió a mayormente soleado, por lo que la humedad creció hasta llegar a un 80 por ciento al caer la tarde, lo cual provó que la gente le “huyera” a los rayos del sol.

Por otras parte, los vientos tuvieron una máxima de 11 kilómetros por hora, mientras que el oleaje se mantuvo moderado con una altura máxima de 1 metro y un mínima de 80 centímetros, adecuado para los bañistas que decidieron acudir a las playas de Mazatlán.

Asimismo, Óscar Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil, informó que el flujo de humedad, el canal de baja presión y el monzón mexicano siguen favoreciendo con bandas nubosas y pronósticos de lluvia al sur de Sinaloa, por lo que no descartan más lluvias la noche de este sábado debido a los remanentes del huracán Mario.

En cuanto a la expectativa de lluvias para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional indica que existe un 50 por ciento de probabilidad de que regresen las tormentas, principalmente después de las 15:00 horas.

Y es que debido a la inestabilidad atmosférica, la humedad escalará arriba del 85 por ciento.



MANTIENEN ZONA DE VIGILANCIA ANTE NUEVA FORMACIÓN EN EL PACÍFICO

El SMN también dio a conocer que se mantienen en vigilancia dos zonas de baja presión recién formadas en el Océano Pacífico, las cuales presentan un 20 por ciento y 40 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico a los próximos siete días.