$!Mazatlán se abre paso en la ruta del vino con el Festival del Noroeste 2026

El objetivo es claro: que Mazatlán sea posicionado en el mapa vitivinícola del país. Con este propósito, la Secretaría de Turismo y organizadores dieron a conocer el Festival de Vinos del Noroeste 2026.

Señalaron que sin buenos vinos se pierde una parte esencial de la experiencia gastronómica que ofrece Sinaloa.

Por ello, anunciaron que buscan que este destino sea el punto de inicio de la ruta de los vinos del noroeste mexicano.

La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, acompañó a los organizadores para presentar el octavo Festival del Vino 2026 que se celebrará del 29 al 31 de enero y promoverá a Mazatlán en este segmento de productores y catadores del país.

Justo Molachino Morina, director del festival, destacó que en México hay 15 etiquetas de vinos que darán la relevancia a este encuentro vitivinícola porque expondrán más de 50 tipos de vinos mexicanos para mandar el mensaje de que en Mazatlán no solo ofrece cerveza.