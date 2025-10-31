Mazatlán se alista para recibir hasta tres cruceros en un día

Durante el mes de noviembre, Mazatlán recibirá hasta tres cruceros en una misma fecha.

Son 18 buques turísticos en el itinerario programado de la ruta del Pacífico mexicano con llegadas simultáneas a este puerto.

De acuerdo con la programación de noviembre, Mazatlán recibirá en total 18 cruceros turísticos, de los cuales, el miércoles 12 y el 26 llegarán tres buques por día y el jueves 27 atracarán dos simultáneamente.

El turismo de cruceros consolida a Mazatlán como uno de los destinos preferidos en la travesía que realizan por la zona del Pacífico mexicano.

De enero a la fecha, Mazatlán ha recibido 75 cruceros con más de 283 mil visitantes, que estima Sectur, derramaron 446 millones de pesos en la economía local.

En cada arribo, los pasajeros que bajan son atraídos por la gastronomía, las playas y la diversificación turística de sus paseos y las experiencias en poblados rurales.

El calendario de noviembre de la Adminstración del Sistema Portuario Nacional con sede en Mazatlán señala que el Royal Princess vendrá al puerto los martes, el día 4, 11, 18 y 25 de noviembre.

Mientras que los martes 12, 19 y 26 de noviembre llegarán los buques Norwegian Jade, el Carnival Panorama y el New Amsterdam.

Los miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre arribarán el Norwegian Bliss y el Navigator Of The Seas.

El viernes 21 de noviembre atracará el crucero Ruby Princess y el domingo 16 volverá el Navigator Of The Seas.