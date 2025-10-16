$!Mazatlán se consolida como destino deportivo internacional, dice Sectur Sinaloa

MAZATLÁN._ Para el cierre de 2025, la actividad turística y deportiva de Mazatlán vivirá un dinamismo debido a la realización de cuatro eventos deportivos de talla nacional e internacional, que atraerán miles de visitantes. Para la Secretaría de Turismo de Sinaloa, estos eventos consolidan a la “Perla del Pacífico” como un destino deportivo internacional.

La dependencia destacó que eventos deportivos como L’Etape Mazatlán by Tour de France, el TopTenis Liga Femenil, Ciclotour y el Gran Maratón y Triatlón Pacífico, no solo atraerán a miles de visitantes, sino que dejarán una importante derrama económica que fortalece la economía local y beneficia al sector turístico sinaloense. “Estos eventos no solo promueven el deporte y el turismo, sino que consolidan a Mazatlán como un destino deportivo de talla internacional; de esta forma, por instrucción de nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, seguimos impulsando eventos que generen derrama económica, promuevan el turismo responsable y pongan a Sinaloa en los ojos del mundo”, apuntó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal.

El 9 de noviembre, Mazatlán recibirá por primera vez la carrera ciclista L’Etape Mazatlán by Tour de France, una competencia para los que desean vivir la experiencia del célebre Tour de France, donde más de mil 200 ciclistas, nacionales e internacionales recorrerán rutas de 40, 70 y 120 kilómetros por las calles de este puerto. Combinando deporte, turismo y proyección internacional se contempla una ocupación hotelera superior a las 9 mil 450 habitaciones y una derrama económica estimada en 36 millones de pesos. Asimismo, del 26 al 29 de noviembre, el Club Cardones será sede del Top Tenis Liga Femenil 2025, en el cual participan más de 100 jugadoras nacionales e internacionales, compitiendo por una bolsa de 120 mil pesos a repartirse entre los primeros lugares, y como atractivo adicional el cantante Erick Rubín ofrecerá un concierto privado exclusivo a participantes. Para este torneo de tenis se prevé la asistencia aproximada de 300 personas, entre competidoras y familiares y una derrama económica cercana a los 4 millones de pesos. Cerrando noviembre, entre el 28 y 30, se llevará a cabo el Gran Maratón y Triatlón Pacífico, donde se estima una presencia de más de 8 mil participantes nacionales e internacionales quienes recorrerán el emblemático Malecón de Mazatlán. Por último, los días 5 y 6 de diciembre el puerto será la sede del evento ciclista recreativo más importante del noroeste de México, la edición número 15 del Ciclotour 2025, con una ruta estelar de 140 kilómetros que recorrerá Mazatlán y comunidades vecinas ofreciendo una experiencia deportiva, turística y cultural.