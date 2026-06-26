$!Mazatlán se consolida en el segmento del mercado de romance tanto a nivel nacional como internacional

Para casarse, llegan a Mazatlán parejas desde Guadalajara, Querétaro, Torreón, Monterrey y del extranjero como California, Texas, Chicago, Canadá, así como de Europa, porque aseguran que el puerto está bonito y lo tiene todo.

Para celebrar estos momentos especiales, se gastan como mínimo entre 600 mil y más del millón de pesos por evento, entre la organización, transportación, cuartos noche, alimentos y en una gran cadena de proveedores, estimó Carolina Pérez, quien cuenta con amplia experiencia en la atención a este segmento turístico de gran crecimiento a nivel nacional y local.

“Vienen de todos lados, de Querétaro, de Torreón, de Monterrey, por decir del País, pero tenemos muchísimas bodas de extranjeros, de California, de Texas, de Chicago, canadienses. Bueno, traemos bodas también de europeos, y lo más importante también quiero mencionar es que no nada más a veces vienen porque está bonito Mazatlán sino porque aparte de tenerlo todo, hay veces que no tienen a nadie conocido aquí en Mazatlán y por ver todo lo que ofrecemos vienen y se casan aquí a Mazatlán”, confirmó.

Ante estas condiciones, la red de más de 40 prestadores de servicios y empresas expertas en la atención y logística de bodas decidieron reunirse para estrechar lazos y porque este año cierra con muy buenas cifras, al igual que lo fue el 2025, pese a las dificultades que representaba la percepción, resaltó Carolina Pérez, quien representa los espacios como la Quinta Echeguren y un nuevo lugar en Cerritos para casarse en Mazatlán, además de otras celebraciones.