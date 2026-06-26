$!Mazatlán se consolida en el segmento del mercado de romance tanto a nivel nacional como internacional

Para casarse, llegan a Mazatlán parejas desde Guadalajara, Querétaro, Torreón, Monterrey y del extranjero como California, Texas, Chicago, Canadá, así como de Europa, porque aseguran que el puerto está bonito y lo tiene todo.
Para celebrar estos momentos especiales, se gastan como mínimo entre 600 mil y más del millón de pesos por evento, entre la organización, transportación, cuartos noche, alimentos y en una gran cadena de proveedores, estimó Carolina Pérez, quien cuenta con amplia experiencia en la atención a este segmento turístico de gran crecimiento a nivel nacional y local.
“Vienen de todos lados, de Querétaro, de Torreón, de Monterrey, por decir del País, pero tenemos muchísimas bodas de extranjeros, de California, de Texas, de Chicago, canadienses. Bueno, traemos bodas también de europeos, y lo más importante también quiero mencionar es que no nada más a veces vienen porque está bonito Mazatlán sino porque aparte de tenerlo todo, hay veces que no tienen a nadie conocido aquí en Mazatlán y por ver todo lo que ofrecemos vienen y se casan aquí a Mazatlán”, confirmó.
Ante estas condiciones, la red de más de 40 prestadores de servicios y empresas expertas en la atención y logística de bodas decidieron reunirse para estrechar lazos y porque este año cierra con muy buenas cifras, al igual que lo fue el 2025, pese a las dificultades que representaba la percepción, resaltó Carolina Pérez, quien representa los espacios como la Quinta Echeguren y un nuevo lugar en Cerritos para casarse en Mazatlán, además de otras celebraciones.
“Este año en especial vamos bien. El que pasó estuvo bien y el que viene viene mejor”, recalcó y en esta reunión lo compartieron para que en sus planes de promoción como destino de romance sea proyectado.
Este segmento registra una demanda mayor durante los meses de octubre a junio, así que la temporada recién concluye con buenas cifras y lo celebraron en el evento anual Wedding and Event Planners que reunió a más de 40 de los principales actores del sector en Mazatlán, quienes estuvieron acompañados por la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.
La funcionaria estatal destacó que México capta el 23 por ciento del turismo de romance a nivel mundial, un escenario donde Mazatlán sobresale significativamente por el volumen de eventos anuales y la diversidad de sus locaciones.
“Tenemos constantemente bodas desde el Centro Histórico, en la Quinta Echeguren, en la Zona Dorada, en Cerritos y cada uno de los eventos, hablando de los segmentos de romance, del segmento de bodas tenemos una gran derrama económica y además de que permea a varios sectores del turismo y proveedores”, explicó.
La realización de estos eventos beneficia directamente a una amplia cadena de proveedores de servicios turísticos, que incluye desde la hotelería y el transporte, hasta grupos musicales, floristas, banquetes y diversas pequeñas y medianas empresas que orbitan alrededor del sector.
El encuentro tuvo como objetivo principal agradecer a los planificadores de eventos de Mazatlán por su labor estratégica al atraer un alto volumen de bodas al puerto, cerrando así una temporada exitosa.