$!Mazatlán se convierte en epicentro de OMA: estrategia aérea y turismo de clase mundial

Administradores y colaboradores de aeropuertos se reúnen en Mazatlán para participar en el Primer Seminario Comercial de Grupo Aeroportuario OMA, evento que congrega a 38 colaboradores de los corporativos de Monterrey y Ciudad de México, así como a jefes comerciales de los 13 aeropuertos del grupo. Además de las sesiones de trabajo, los asistentes disfrutan de las playas, atractivos culturales y la gastronomía del destino.

El seminario busca fortalecer estrategias comerciales y compartir experiencias entre los equipos de los distintos aeropuertos, mientras Mazatlán se proyecta como un punto de encuentro que combina negocios y turismo. Además de revisar los resultados 2025 de la Dirección Ejecutiva Comercial de OMA y de sus equipos, así como desarrollar estrategias, definir prioridades y objetivos para 2026, los participantes han aprovechado su estancia en el puerto para visitar los sitios turísticos más emblemáticos, su Centro Histórico, así como degustar de la gastronomía. La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó en un comunicado de prensa las acciones que Sectur ha realizado en el último año para posicionar a Mazatlán como un destino de clase mundial.

“Es un honor que OMA haya elegido a Mazatlán como sede de su Simposio Nacional de la Dirección Comercial. Sin duda, este evento representa un gran beneficio, ya que permite que quienes toman decisiones clave en materia de conectividad aérea conozcan más a fondo el destino de Mazatlán, se enamoren de él -como lo han hecho hasta ahora- y se conviertan en embajadores, tal como nos lo han expresado”, afirmó. Durante su exposición, la funcionaria estatal resaltó que el trabajo que se realiza es con visión de futuro y en sinergia con socios comerciales y aliados estratégicos. “Estoy muy agradecida con todo el equipo de OMA por seleccionar a Sinaloa para la realización de este importante evento, así como por la sinergia que hemos construido para trabajar en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Mazatlán y Culiacán. De igual manera, reconocemos y agradecemos la inversión en cada uno de los aeropuertos, enfocados en brindar una mejor experiencia a nuestros visitantes, así como en otros temas de infraestructura clave para la aviación”, señaló.

En materia de infraestructura turística, destacó que se han realizado inversiones que han diversificado la oferta turística para el visitante; actualmente, destacó, en el puerto hay 14 hoteles en construcción, que sumarán dos mil 14 habitaciones a las más de 14 mil ya existentes. “Estamos trabajando de manera conjunta en una estrategia para seguir impulsando el crecimiento de la conectividad aérea, una prioridad que nos ha encomendado de manera muy puntual nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya”, puntualizó. Destacan bondades del puerto Manu, de origen francés y participante del seminario, comentó que esta es la segunda vez que visita Mazatlán, un lugar que le gusta por su comida y la calidez de su gente. “Siento que Mazatlán es un destino muy específico, con una cultura muy local, muy lindo y muy diferente de los otros destinos de playa de México. La experiencia, el ambiente festivo que hay en la ciudad es muy agradable, hay una mezcla de playa, tranquilidad y descanso con fiesta y restaurantes y eso es lo que me encanta”, expresó. Por su parte, Nicole Moreta, de República Dominicana, destacó los atardeceres y la gastronomía que tiene el puerto.