Mazatlán se ha mantenido en una situación mucho mejor que otras ciudades de la entidad ante la racha de violencia que se vive en Sinaloa, sin embargo, se ha estado muy al pendiente de la coordinación de las autoridades para atender esta problemática, manifestó el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Eduardo Dávalos Zamora.

“Nuestra función es lo que es la coordinación, la planificación, la evaluación de los programas que llevan a cabo las diferentes instituciones de seguridad, hemos estado en este caso muy en contacto con los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad y al pendiente de la coordinación que se está llevando a cabo”, añadió.

“Si efectivamente hemos notado connatos en lo que es la periferia, verdad que en Mazatlán se ha mantenido en una situación mucho mejor que en otras ciudades de la entidad, sin embargo, hemos estado nosotros muy al pendiente de la coordinación y yo creo que como mazatlecos también tenemos que aportar un poco de guardar en este caso la tranquilidad, tratar de guardarla, no hacer mucho caso de lo que son las noticias que son falsas y en especial estar al pendiente de los canales oficiales y también de los medios de comunicación reconocidos”.

Agregó que el Consejo Municipal de Seguridad Pública sigue muy al pendiente de todos los hechos y está también en una continua comunicación con las diferentes instituciones de seguridad tratando de que esa coordinación que se ha tenido en Mazatlán continúe porque no se ha visto tan afectada como en otros puntos.

“Obviamente eso no quiere decir que no pase nada, no, sí pasa, pero a final de cuentas han sido hechos muy focalizados”, reiteró.

A pregunta expresa sobre si se requiere un mayor reforzamiento de la seguridad en Mazatlán manifestó que cualquier reforzamiento es bienvenido, nunca sobra, pero hasta el momento se puede decir que de una u otra manera este municipio no se ha visto tan afectado por la racha de violencia que se vive desde el 9 de septiembre en Sinaloa y eso se debe a la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno.

Dijo que como ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán sabe que históricamente septiembre y octubre son meses complicados en materia económica porque también la ocupación hotelera disminuye, las compras en el comercio de minimizan o bajan, pero eso también es producto de lo que es septiembre con el regreso a clases y la gente está más gastada.

“Sí es un poco complicado tener un número exacto de qué es lo que está representando en pérdidas en el tema de seguridad o en el tema de inicio de clases, pero la verdad que Mazatlán sigue siendo un destino que está abierto, un destino que tenemos que cuidar nosotros los mazatlecos y es un destino que en manos de nosotros está volver a la confianza para que la gente nos siga visitando”, enfatizó.

Dio a conocer que se reunió con Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, para hacer una evaluación de los programas que se traen como Consejo y de planteamientos nuevos que se traen en hacer algunos cambios en algunos reglamentos, se quiere eficientar la labor policiaca, se está ahorita trabajando en la creación de reglamentos para regular la actividad policial como el Reglamento del Alcoholímetro que es necesario.

Se sabe que hay un Bando de Policía y derivado de él se llevan a cabo los operativos de aplicación del alcoholímetro, pero hay ciertos factores que no se contemplan dentro del Bando en mención, que son cuestiones de operación.

“Entonces estamos haciendo un reglamento como lo tienen otras ciudades, esto obviamente fue una de las indicaciones del Presidente Municipal, la implementación de nuevos reglamentos que ayuden a regular la actividad policial”, reiteró.

También recordó que ya se tiene un avance de un 90 por ciento en la implementación de un número telefónico para recibir denuncias ciudadanas por abusos policiales y se espera concluir en 20, 30 días más.

“Si quisiera aclarar, mucha gente dice que la denuncia anónima no es un tema que ayude mucho porque no va poder haber una denuncia y un proceso o seguimiento de manera inmediata, pero quiero decirles que no, que sí ayuda mucho porque de esta manera nosotros precisamente con la base que estamos haciendo, la plataforma que organizamos vamos a tener nosotros una identificación y una estadística de cuáles son las patrullas o los elementos o en su defecto el sector más conflictivo o que más problemas, más señalamientos tiene de irregularidades”, precisó.

“Esto nos va ayudar muchísimo, a pesar de que sea anónimo nos va ayudar muchísimo para nosotros tener una visión y que de este caso la Secretaría, Asuntos Internos haga lo conducente para llevar a cabo una averiguación, entonces esto sí nos va ayudar mucho a pesar de que sea una denuncia anónima”.