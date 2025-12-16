Mazatlán se iluminará para recibir el 2026 con festival de luces y música en vivo en el malecón

MAZATLÁN._ El puerto contará con un festival de luces y música en vivo gratuito para celebrar la llegada del 2026 y será en el malecón, como parte de las actividades de fin de año dirigidas a las familias mazatlecas y a los turistas que visiten la ciudad.

De acuerdo a un comunicado, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, en entrevista con medios de comunicación, informó que la celebración se llevará a cabo la noche del 31 de diciembre en la zona turística del malecón, uno de los puntos más emblemáticos del puerto, con el objetivo de ofrecer un ambiente festivo, seguro y de convivencia para todos los asistentes.

“Vamos a tener un evento de fin de año. Este año ya nos estamos organizando para tener un evento para los mazatlecos, para celebrar el 31 de diciembre totalmente gratuito con un show de luces y música en vivo, para que disfruten todos los locales y los turistas que deseen”, dijo.

Estrella Palacios adelantó que en los próximos días se estarán revelando más detalles sobre este esperado evento de fin de año, el cual busca fortalecer la oferta turística de Mazatlán y consolidarlo como un destino atractivo para despedir el año y dar la bienvenida al 2026.