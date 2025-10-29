$!Mazatlán se mantiene como uno de los principales motores de inversión y desarrollo turístico en Sinaloa: Sectur

MAZATLÁN._ Impulsado por la confianza del sector privado y el fortalecimiento de su infraestructura, Mazatlán se mantiene como uno de los principales motores de inversión y desarrollo turístico en Sinaloa, afirmó la Secretaría de Turismo estatal. Al participar en el evento del 18 aniversario de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que en Sinaloa se está viviendo una etapa de crecimiento y confianza. “Del total de 114 mil 772 millones de pesos de inversión privada registrados en lo que va del gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya, Mazatlán concentra 50 mil 519 millones, de los cuales 33 mil 500 millones, equivalentes al 29 por ciento del total estatal, corresponden al sector turístico e inmobiliario, reflejando el dinamismo que vive el puerto gracias a la construcción de nueva infraestructura hotelera, desarrollos habitacionales y servicios complementarios orientados al turismo”, afirmó.

De acuerdo a un comunicado, la funcionaria estatal destacó que la ADIM ha sido pieza clave en este desarrollo, ya que a lo largo de 18 años, sus integrantes han contribuido a transformar el rostro urbano del puerto, impulsando proyectos que no solo elevan la calidad de vida, sino que fortalecen la oferta turística y consolidan a Mazatlán como un destino integral, moderno y sostenible. “Reciban un cordial saludo a nombre de nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, quien me ha pedido transmitirles su reconocimiento y felicitación por estos 18 años de compromiso, visión y resultados de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán”, apuntó. Sosa Osuna celebró el compromiso de la ADIM con la planeación responsable, la sustentabilidad y el crecimiento ordenado del destino. “Desde la Secretaría de Turismo, reconocemos que el desarrollo inmobiliario y el turismo van de la mano. Cada inversión en infraestructura, cada nuevo proyecto, representa más empleos, más visitantes y más oportunidades para las familias sinaloenses”, reiteró.