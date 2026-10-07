Mazatlán se mantiene sin ningún caso de gusano barrenador en humanos: Salud

Tras asegurar que en Mazatlán no se ha presentado ningún caso de gusano barrenador en humanos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Cristopher Jonathan Cruz Magaña, enfatizó que mientras se mantengan entornos limpios va a trascender en prevenir enfermedades que son 100 por ciento preventivas.

“No hemos tenido casos positivos aquí en Mazatlán, ni un caso probable, a veces dentro de las lesiones que presenta algún tipo de paciente a veces puede presentar ese tipo de larva, pero no precisamente la del gusano barrenador, entonces se descartó y simplemente no fue porque se tomó la muestra, se mandó al laboratorio, pero de antemano ya se sabía que el caso no era, pero de todas maneras se tiene que hacer el estudio", añadió Cruz Magaña.

En entrevista previo a participar en la tercera sesión del Comité Municipal de Salud de Mazatlán que se llevó a cabo de manera privada en la Sala de Cabildo, agregó que el caso del gusano barrenador se puede presentar en las mascotas y en los humanos.

"Yo creo que la recomendación principal de esto, no nos vamos a cansar, yo creo, de la parte preventiva aquí de la Secretaría de Salud: mientras nosotros mantengamos lo que es nuestro entorno limpio, eso va a trascender en poder prevenir enfermedades que son 100 por ciento preventivas”, recalcó.

“Tener un patio limpio, no tener áreas donde se pueda inocular, hablamos desde dengue, desde una garrapata, desde una mosca, entonces es importante saber que sí ha habido casos en animales de lo que es el gusano barrenador, pero igualmente se hace lo propio por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para qué, para localizar esos animalitos, puede ser en bovinos, puede ser en caninos y de esa manera actuar, hacer el cerco epidemiológico y actuar lo más antes posible para que no se propague”.

Recalcó que ante cualquier lesión que llegue a presentar algún tipo de gusano o una larva que presente la herida, se debe acudir a un Centro de Salud, a una institución médica o a un hospital donde hay un encargado de epidemiología donde se harán las pruebas, se tomarán las larvas y posteriormente se enviarán a estudiar para confirmar o descartar el caso.

El gusano barrenador no necesariamente se puede presentar en una persona que padece diabetes, también puede ser el alguien que tiene cáncer de piel que es una enfermedad dermatológica o el cáncer más frecuente por ser el órgano más extenso que tiene un ser humano, por lo que en un cáncer de piel se puede inocular el gusano barrenador. pero en general todas las personas deben tener cuidado para prevenir esta afectación.

“En general todos, yo puedo tener una herida por un raspón que me hice, se me paró una mosca ahí y no me la espanté, no tuve el cuidado, no tuve la higiene y si esa mosca estaba infectada con la larva pues obviamente (contagia)", continuó.

Dio a conocer que en el caso que se descartó en Mazatlán era de una persona adulta, tenía una lesión en su pierna por una úlcera varicosa, pero a veces por no tener un cuidado de saneamiento, de estarse lavando todos los días, de hacer una operación correcta se puede presentar una sintomatología de algún otro tipo que no sea el gusano barrenador.

"Si ustedes llegan a detectar algún animalito, un perro, un gato o si venimos de una parte rural y que tengamos ganado y que identificamos (que algún animal posiblemente tenga gusano barrenador) inmediatamente hablar a las instituciones sanitarias para que se haga lo correspondiente y hacer los cercos", reiteró Cruz Magaña.

También dijo que durante todo el año se tiene existencia de vacunas para la influencia y neumococo, pero el 12 de octubre iniciará la Campaña Estatal y Nacional de Vacunación e iniciarán los esquemas intensivos buscando vacunación de influenza, Covid, neumococo y VPH para las niñas de quinto a sexto grado de primaria.

En el caso de las vacunas de influenza y neomococo es por la temporada invernal.

“Hay que saber que al bajar las temperaturas si estamos alguna presencia de alguna persona que tenga alguna enfermedad crónico degenerativa: diabetes, presión, CA es más fácil poder adquirir, por qué, porque sus defensas están abolidas, están abajo", expresó.